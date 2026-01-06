VREME
Sneg danes pobelil tudi Goriško (foto)

Snežilo je med drugim v Doberdobu in okoliških vaseh, v Štandrežu, v Laškem in tudi v Gradežu

Spletno uredništvo |
Goriška |
6. jan. 2026 | 18:07
    Sneg v Dolu (FOTO D.N.)
    Tržič (BONAVENTURA)
    Sneg je rahlo pobelil Gorico (TIBALDI)
    Sneg je danes popoldne pobelil tudi Doberdob in okoliške vasi (L.F.)
    Sneg je danes popoldne pobelil tudi Doberdob in okoliške vasi (L.F.)
    Sneg je danes popoldne pobelil tudi Doberdob in okoliške vasi (L.F.)
    Sneg je danes popoldne pobelil tudi Doberdob in okoliške vasi (L.F.)
    Sneg v Štandrežu (D.R.)
    Vrh (DAMJAN NIACINI)
    Tržič (BONAVENTURA)
    Sneg je rahlo pobelil Gorico (TIBALDI)
    Sneg je rahlo pobelil Gorico (TIBALDI)
Sneg je danes popoldne pobelil tudi Goriško. Snežilo je med drugim, in to tudi nekoliko občutneje od pričakovanega, v Doberdobu in okoliških vaseh ter v Štandrežu. V Laškem - v Tržiču, Ronkah, Škocjanu in Štarancanu - je danes v popoldanskih urah zapadlo več centimetrov snega, snežna odeja pa je prekrila tudi goriški Kras od Doberdoba do Vrha. Snežinke so že od dopoldneva padale tudi v občinah severnega dela Goriške. Ob koncu padavin so nastajale kratkotrajne snežne plohe, med katerimi je v kratkem času padlo kar nekaj snega, ki se je zato tudi oprijemal cestišča in travnikov. Močneje je snežilo tudi v Gorici, snega pa je na tleh in strehah ostalo le za tančico. Snežilo je tudi v Gradežu. Na goriškem letališču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 16. uri namerila eno desetinko stopinje nad ničlo, v Doberdobu pa ob isti uri -1,2 stopinje Celzija.

Sneženje se je ob 17. uri na Goriškem povečini zaključilo. V prihodnjih urah se bo burja nekoliko okrepila, temperatura pa se bo spuščala. V noči na sredo bodo povečini beležili rahlo negativne vrednosti.

Jutri bo sprva še prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Noč na četrtek bo mrzla.

