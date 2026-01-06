Sneg danes pobelil tudi Goriško (foto)

Sneg je danes popoldne pobelil tudi Goriško. Snežilo je med drugim, in to tudi nekoliko občutneje od pričakovanega, v Doberdobu in okoliških vaseh ter v Štandrežu. V Laškem - v Tržiču, Ronkah, Škocjanu in Štarancanu - je danes v popoldanskih urah zapadlo več centimetrov snega, snežna odeja pa je prekrila tudi goriški Kras od Doberdoba do Vrha. Snežinke so že od dopoldneva padale tudi v občinah severnega dela Goriške. Ob koncu padavin so nastajale kratkotrajne snežne plohe, med katerimi je v kratkem času padlo kar nekaj snega, ki se je zato tudi oprijemal cestišča in travnikov. Močneje je snežilo tudi v Gorici, snega pa je na tleh in strehah ostalo le za tančico. Snežilo je tudi v Gradežu. Na goriškem letališču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 16. uri namerila eno desetinko stopinje nad ničlo, v Doberdobu pa ob isti uri -1,2 stopinje Celzija.

Sneženje se je ob 17. uri na Goriškem povečini zaključilo. V prihodnjih urah se bo burja nekoliko okrepila, temperatura pa se bo spuščala. V noči na sredo bodo povečini beležili rahlo negativne vrednosti.

Jutri bo sprva še prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Noč na četrtek bo mrzla.