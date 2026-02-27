Obnova stare šole na Colu morda še letos

Občinski svet Občine Repentabor je v sredo, kot sosednje občine, prižgal zeleno luč nastajajočemu kraškemu EZTS. Ob tem je tudi odobril postavko 2600 evrov članarine v EZTS. Kot je razložil podžupan in odbornik za finance Marjan Verša, so z rebalansom tudi rezervirali isti znesek za prihodnji dve leti, ni sicer potrjeno, da bo letni prispevek enak. Županja Tanja Kosmina je glede EZTS povzela njegov potencial. Izpostavila je skrb, kako bo nova ustanova delovala, poudarila pa je, da predstavlja edino možnost, preko katere lahko majhne občine koristijo evropska sredstva.

Odbornik za socialo Omar Marucelli je tudi izrazil nekaj skrbi, a je ocenil, da se splača pristopiti. Opozicijski svetnik Maurizio Vidali je pripomnil, da je pred desetimi leti podobne naloge opravljala pokrajina, in to »brezplačno«. Vseeno sta bila statut in sporazum soglasno sprejeta.

Dokončni projekt in izbiranje gradbinca

Govor je bil tudi o drugih srednjeročnih projektih za občino. Končno je zares stekel tudi birokratski postopek za ureditev stare šole na Colu. V teh dneh pristojni zaključujejo izdelavo dokončnega projekta, z nekaj sreče bi lahko še pred koncem leta začeli z deli. Pred tem bodo sicer morali izbrati gradbinca. Iz Dežele FJK naj bi v sklopu poletnega rebalansa za projekt, vreden slaba dva milijona evrov, prišlo še 300.000 evrov prispevka. Najprej bodo gradbinci uredili podjetniški inkubator v prvem nadstropju, potem pa dvorano v pritličju.