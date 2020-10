Snemanje Oleottove nadaljevanke prineslo več milijonov evrov v goriški prostor

V Tržiču se je včeraj začelo snemanje druge sezone nadaljevanke Volevo fare la rockstar goriškega režiserja Mattea Oleotta, ki je Goriško in njene kraje popeljal na televizijske zaslone Italijanov. Snemanje, ki bo trajalo predvidoma do februarja, bo kot za prvo sezono potekalo v Gorici in v Krminu, dodali pa bodo nekaj novih lokacij. Ob Tržiču naj bi za zdaj gotovo snemali tudi v Koprivnem, po vsej verjetnosti pa še v kaki goriški občini. V Gorici bi kako snemalno ekipo lahko videli že proti koncu tega tedna. Zaradi snemanja bodo ponekod veljale tudi prometne omejitve. Ker je dom protagonistke v nadaljevanki na Oslavju, bo od 26. oktobra do 13. februarja veljal izmenični enosmerni promet pri Gornjem borjaču (Località Tre Buchi), na parkirišču pred kostnico pa bo prepovedano parkirati. Drugače bodo v mestu prihodnji teden snemalne ekipe na delu po en dan ali dva v Stražcah, v Ulici Luzzatto, v Svetogorski ulici, v Ulici Marzia, na Trgu sv. Antona ter v ulicah Paternolli in Oberdan. Delo »za kulisami« – ob iskanju lokacij tudi iskanje statistov – sicer poteka že od julija.

Nadaljevanka pa ne prinaša le promocije krajem, ki snemanje gostijo, temveč tudi občutne gospodarske učinke. Po dveh letih od začetka snemanja prve sezone omenjene Oleottove nadaljevanke so pri deželni ustanovi Film Commission potegnili črto pod ekonomskimi učinki dosedanjega snemanja nadaljevanke na Goriškem, po vsej verjetnosti bo ekonomski vpliv snemanja druge sezone zelo podoben. Ekonomski učinki niso vezani samo na denar, ki ga neposredno vloži produkcija, vendar tudi na posredni učinek teh naložb. Vrednost multiplikatorja se na podlagi znanstvenih študij ponavadi giblje med 1,8 in 2,8. Če za skupen strošek za snemanje prve sezone Oleottove nadaljevanke določimo najnižjo vrednost, 1,8, skupna vrednost investicij na Goriškem pride skoraj do 3 milijonov 800 tisoč evrov, sporočajo iz deželne Film Commission.