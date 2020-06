So na goriškem gradu pokopali v Šempetru zajete ranjence in civiliste?

»Možno je, da so na goriškem gradu našli kosti ustreljenih partizanov, ranjencev in civilistov, ki so jih Nemci zajeli v Šempetru in okolici, med Goriško fronto, v septembru 1943,« pravi Mario Visentin - Kršulinov z Vrha, eden redkih preživelih borcev iz tistega obdobja, udeleženec bojev v Šempetru in pod Markom. Tu je bil tudi sam ranjen in je za las ušel gotovi smrti v plamenih hiše, ki je postala ob protinapadu Nemcev cilj divjega topovskega obstreljevanja. V hiši, nedaleč od današnjega bencinskega servisa v ulici Goriške fronte v Šempetru, je bila zasilna bolnišnica.