Soča, Idrijca in Nadiža primerne za kopanje

V severnoprimorski regiji so v državni monitoring spremljanja mikrobiološke kakovosti kopalnih voda vključene reke Nadiža, Soča in Idrijca, na katerih je določenih sedem kopalnih območij in skupno devet merilnih mest. Glede na rezultate monitoringa mikrobiološke kakovosti so kopalne vode na vseh kopalnih območjih severnoprimorske regije primerne za kopanje. Kakovost kopalnih voda se načeloma poslabša le po močnem dežju, kar se odraža tudi na rezultatih vzorčenja in preskušanja kopalnih voda, ko se vremenskim vplivom ni moč izogniti, in posledično pri razvrstitvi v razrede kakovosti.Soča je na vseh štirih merilnih mestih, to je v Bovcu, Tolminu, Kanalu in Solkanu, skladna s priporočili NIJZ. Enako velja za Nadižo na merilnih mestih Robič, Podbela in Logje ter Idrijco na merilnem mestu Bača pri Modreju.