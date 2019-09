»Še bomo prišli!« Tako so povedali številni udeleženci letošnje Soške regate - že 34. po vrsti. Soča je še zlasti očarala tiste, ki so prvič sedli v kajak ali na gumenjak - teh je bilo včeraj, 15. septembra, kar nekaj. Na startu v Solkanu je bilo mogoče opaziti tudi avtomobile iz Ljubljane, Kranja in Novega Mesta, sicer so prevladovali prebivalci raznih krajev na Goriškem na obeh straneh državne meje.