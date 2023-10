Sodišče predlagalo mediacijo glede asfaltne baze v Vrtojbi

V zvezi z asfaltno bazo, ki jo upravlja podjetje Kolektor CPG in zaradi katere prebivalci Vrtojbe že leta sobivajo s hrupom, prahom, smradom in škodljivimi izpusti, je prišlo do premika: predstavnike Civilne iniciative Vrtojba, ki so 21. avgusta vložili tožbo proti proizvajalcem asfalta, ker naj bi podjetje delovalo brez ustrezne dokumentacije, je novogoriško sodišče povabilo na mediacijo s podjetjem. »Zahtevamo, da se proizvodnja asfalta takoj ustavi, smo pa pripravljeni na dogovarjanje,« pravi predstavnik Civilne iniciative Miloš Nemec, ki se je včeraj udeležil čezmejnega podnebnega štrajka med obema Goricama.

Požari, poplave in visoke temperature, ki ne dopuščajo, da se poletje spremeni v jesen, pa tudi onesnaževanje zraku in druge posledice podnebne krize, ki so vse bolj očitne tudi v našem okolju, so bile glavne teme shoda v organizaciji Mladih za podnebno pravičnost iz Slovenije ter goriškega in tržaškega krožka mladinskega gibanja Fridays for Future. »Tudi boj za okolje nas povezuje, zato nastopamo skupaj organizacije iz obeh držav,« je bilo slišati na Travniku, od koder so se udeleženci štrajka v sprevodu odpravili do Trga Evrope / Transalpine. »S krajevnimi organizacijami širimo najprej informacije o tem, kar se dogaja na našem območju z namenom, da bomo v prihodnosti združili protestnike s celega območja Jadrana,« je povedal Saša Kralj iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost.