Sodnica odložila obravnavo o Stefanovi smrti

Predhodna obravnava za smrt Stefana Borghesa, 13-letnega dečka, ki se je julija 2020 tragično ponesrečil v parku palače Coronini Cronberg v Gorici, bo 14. junija. Za odložitev obravnave se je odločila Flavia Mangiante, sodnica za predhodne obravnave na goriškem sodišču, kjer se je včeraj sestala z odvetniki vseh obdolžencev in zastopnikom Stefanove družine. Navzoča je bila tudi javna tožilka Ilaria Iozzi.

Salvatore Spitaleri, ki zastopa Stefanovo družino, je za Primorski dnevnik pojasnil, da bodo starši, sestra, dedki in strici pokojnega dečka (skupno dvanajst oseb) sodelovali v postopku kot oškodovanci. Odložitev predhodne obravnave so predlagali odvetniki dvanajstih obdolžencev, ki se z zavarovalnico Fundacije Coronini Cronberg in drugimi zavarovalnicami dogovarjajo o možni odškodnini za družino. Odškodnina je namreč vprašanje, ki lahko vpliva na odvetniške strategije in možnost določitve alternativnih sodnih postopkov, zato je sodnica njihovi prošnji ugodila in določila nov datum predhodne obravnave: kot omenjeno bo le-ta na sporedu v torek, 14. junija 2022.

»Zdaj bomo počakali na odgovore raznih zavarovalnic in skupaj z družino presodili, kako naprej. Stefanovi najbližji doslej niso razmišljali o odškodninah: poudariti želim, da jih bolj kot ugotovitev odgovornosti posameznih vpletenih zanima razčistiti, kaj se je tistega dne zgodilo. Želijo si, da bi dogodek, v katerem so tragično izgubili sina, prispeval k večji pozornosti do vprašanja varnosti na območjih, ki jih obiskujejo otroci in mladi. Vodnjak, v katerega je padel Stefano, ni bil ustrezno zavarovan in je pomenil hudo nevarnost, ki je otroka stala življenje,« je po sestanku povedal odvetnik Spitaleri.

Stefano Borghes je umrl 22. julija 2020. Nesrečni 13-letnik se je z drugimi vrstniki udeležil orientacijskega teka, ki so ga v parku palače Coronini Cronberg v okviru poletnega središča Estate tutti insieme priredile italijanske župnije iz Gorice. Ena izmed postaj je bila pri starem vodnjaku v bližini nekdanje konjušnice; na njem je bil list s številko, ki bi jo moral Stefano skupaj z ostalimi člani svoje ekipe zapisati na kartonček. Deček se je povzpel na vodnjak, da bi jo prebral. Kot je povedal drug deček, ki je bil član iste ekipe in je bil priča nesreči, je Stefano nekaj sekund klečal na kovinski kritini, nenadoma pa je le-ta popustila in 13-letnik je zgrmel 30 metrov v globino. Bil je pri priči mrtev.

Predhodna preiskava o pretresljivem dogodku se je zaključila lani spomladi. Tožilka Ilaria Iozzi je novembra predlagala sojenje za dvanajst ljudi, in sicer goriškega župana Rodolfa Ziberno, ki je hkrati tudi predsednik Fundacije Coronini Cronberg (zastopa ga odvetnik Antonio Montanari), direktorja omenjene ustanove Enrica Graziana in ostale člane kuratorija – Bruna Pascolija, Marca Menata, Raffaello Sgubin, Maddaleno Malni, Maurizia Boara, Emanuelo Uccello, deželno odbornico Tiziano Gibelli in Simonetto Bonomi, direktorico Zavoda za varstvo kulturne dediščine za Furlanijo - Julijsko krajino; poleg naštetih sta na seznamu tudi dva tehnika, Federico Costadura in Matteo Turcutto, ki sta leta 2019 pripravila oceno tveganja, s katero bi morala ugotoviti nevarne točke v parku Coronini Cronberg.