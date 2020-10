Šofer tovornjaka preprečil hujšo nesrečo

Četrtkova prometna nesreča na Soški cesti bi se lahko končala zelo tragično, če italijanski voznik tovornjaka s polpriklopnikom ne bi zavil s ceste in tako preprečil gotovega čelnega trčenja z reševalnim vozilom, v katerem so bile štiri osebe. K sreči jo je pogumni 50-letni italijanski državljan odnesel le z lažjimi poškodbami, kljub temu, da je do vrha naloženi tovornjak s cementom zgrmel pod cesto in tam pristal na strehi. Voznika reševalnega vozila, ki je povzročil nesrečo, čaka globa v višini 700 evrov in devetih kazenskih točk.

Kot smo že poročali, se je v četrtek okoli 13.30 na glavni cesti Nova Gorica – Tolmin izven naselja Plave zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovornjak s polpriklopnikom in reševalno vozilo. Vozilo je bilo na nujni vožnji, saj je imelo vklopljeno sireno in prižgane modre luči. Ko je voznik reševalnega vozila pripeljal v levi nepregledni ovinek, je po levi strani začel prehitevati pred seboj vozečo kolono vozil. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik tovornega vozila s polpriklopnikom. V izogib čelnemu trčenju je ta začel najprej močno zavirati, takoj nato pa je zavil skrajno desno. Kamion je zaneslo izven vozišča v zaščitno odbojno ograjo, ki je zaradi pritiska popustila, nato pa se je zvrnil pod cesto in na streho. Med vozili ni prišlo do stika, tovornjakar je za las preprečil hudo tragedijo.