Soška regata združuje, nove pregrade razburjajo

Soška regata, ki bo v nedeljo, 6. septembra, doživela že 41. izvedbo, se je v 80. letih prejšnjega stoletja rodila tudi kot protestna akcija proti nameravani gradnji rečne pregrade kakih 200 metrov severno od pevmskega mostu. Zamisel je takrat padla v vodo, a od časa do časa spet priplava na površje ter razburja širšo javnost in kroge, ki si prizadevajo za razvoj turističnih in športnih dejavnosti na Soči. Med njimi je kajakaško društvo Šilec, katerega predstavnike je dodobra razburil junija predstavljeni načrt Konzorcija za melioracijo Julijske krajine. Ta namerava namesto podgorskega jezu zgraditi dve rečni pregradi, od katerih naj bi bila tista pred soškim parkom visoka pet metrov.

Nasprotovanje temu načrtu je Bojan Makuc, predstavnik KK Šilec, jasno izrazil tudi na včerajšnji predstavitveni konferenci čezmejnega spusta po Soči. Ta bo na sporedu v nedeljo s startom ob 11. uri pri čolnarni v Solkanu, zraven restavracije Žogica, nanj pa se je prijavilo že več kot 250 udeležencev. Makuc, ki je oblekel tudi majico z zgovornim napisom proti novim zidovom na Soči, je opozoril, da bi petmetrska pregrada zadala smrtni udarec goriškemu delu reke. Nastalo jezero bi zalilo ves soški park s Šilčevim lesenim pomolom vred ter seglo vse do Solkana in globoko v dolino Pevmice.

Navzoči občinski odbornik za šport Giulio Daidone je povedal, da se bodo še ta mesec na srečanju s predstavniki Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je lastnica parka ob Soči, pogovarjali o tem načrtu, pa tudi o ureditvi parka nasploh in dolgoletni zahtevi KK Šilec, da bi ob pomolu postavili skladišče za plovila. Da se to še ni zgodilo, sta po Daidonejevih besedah kriva zlasti birokracija in trenutno pomanjkanje namenskih razpisov.

O nedeljski regati je spregovoril predstavnik Kajak kluba Soške elektrarne Andrej Humar. Povedal je, da je zanimanje za nedeljski spust spodbudno, saj so različne skupine doslej rezervirale že 24 gumenjakov. Temu je treba prišteti še številne kajake in kanuje, zato organizatorji računajo, da bo udeležba presegla 300 ljubiteljev rečnih športov. Zbor udeležencev in prijavljanje bosta uro pred startom pri solkanski čolnarni. Za varnost bo poskrbljeno, dovolj visok bo tudi vodostaj.

Po prihodu na cilj, ki bo pri pomolu v spodnjem delu pevmskega parka, se bodo udeleženci vrnili v Solkan, kjer bodo na sporedu kosilo, podelitev nagrad in družabno srečanje. Organizatorji jim priporočajo, naj se na reko podajo z ustrezno opremo in nepotopljivim plovilom ter naj imajo na sebi rešilne jopiče.

Daidone je obema kluboma, Šilcu in Soškim elektrarnam, čestital za vztrajnost in pozornost, ki ju namenjata Soči. Zaželel je, da bi tudi 41. regata uspela tako kot vse prejšnje. Na koncu sta zbrane pozdravila še predstavnik Javnega zavoda za šport Nova Gorica Darjo Trobec in odbornik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Sandro Corva. Oba sta poudarila pomen tega rekreacijskega dogodka, ki je zaradi svoje posebnosti prestopil mejo že v času, ko je bila ta še trdno zakoreninjena. Vsem udeležencem sta zaželela mirno in veselo plovbo.

Vse udeležence nedeljske regate čaka tudi presenečenje. V dar bodo prejeli lepo oblikovano brošuro, ki jo je KK Šilec izdal ob lanski 40-letnici spustov, ta pa je sovpadala z letom Evropske prestolnice kulture.