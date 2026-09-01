Prevrnjen traktor ukleščil 65-letnika

Včeraj po 17. uri se je v vinogradu nad gradom Kromberk zgodila delovna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 65-letni državljan Severne Makedonije. Moški je z neregistriranim traktorjem, na katerega je imel pripet traktorski priključek, vozil po vinogradu navzdol. Med zavijanjem na eno od tras je zapeljal čez lesen vinogradniški kol in brežino terase, nato pa se je traktor prevrnil na bok. Na pomoč so priskočili novogoriški policisti, reševalci in gasilci, ki so moškega izvlekli izpod traktorja. Reševalci so ga po prvi pomoči odpeljali v šempetrsko bolnišnico, kjer so ugotovili hujšo poškodbo noge. Policisti so o ugotovitvah obvestili pristojne pravosodne organe. Po doslej zbranih podatkih ne kaže, da bi šlo za kaznivo dejanje, zato bodo pristojnemu tožilstvu poslali poročilo.

Včeraj po 21. uri so policiste obvestili o še eni delovni nesreči s traktorjem. Na travniku v bližini stanovanjske hiše na območju Seniškega Brega v občini Kanal ob Soči se je pri delu huje poškodoval 64-letni moški. Traktor mu je zapeljal čez nogo, pri čemer sumijo na zlom goleni. Zdravniško pomoč je pozneje prejel v šempetrski bolnišnici. Novogoriški policisti so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah poslali pisno poročilo pristojnemu tožilstvu.

Primorske novice