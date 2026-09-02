Janez Pavel Dianin: Različnost v je bogastvo, če je v dialogu

»Ne manjšina, temveč skupnost.« To je misel, ki je novemu goriškemu nadškofu Janezu Pavlu Dianinu najbolj ostala v spominu po včerajšnjem obisku Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici in srečanju z ljudmi, ki ga že desetletja soustvarjajo. Predstavniki različnih ustanov, ki delujejo v okviru KCLB in ob njem, so se strinjali, da želijo slovensko kulturo in identiteto ohranjati tako, da se ne zapirajo vase, temveč ustvarjajo, povezujejo generacije ter ostajajo odprti do domačega okolja, Slovenije in sveta.

Prav v tem Dianin vidi prihodnost: različnost ni ovira, temveč bogastvo, če jo znamo postaviti v dialog. Identitete ni treba zgolj varovati. Najlepše zanjo poskrbimo tako, da ji dovolimo živeti in cveteti, je dejal nadškof, ki si je včeraj ogledal dvorane kulturnega centra, prostore Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, telovadnico Mirka Špacapana in skavtski sedež.

O glasbi, gledališču, športu ...

Uvodoma je o zgodovini stavbe spregovorila predsednica KCLB Franka Žgavec. Začetki današnjega centra segajo v leto 1952, ko so Slovenci na Goriškem začeli zbirati sredstva za gradnjo Katoliškega doma. Pomagali so jim tudi Slovenci, ki so živeli po svetu. Po številnih težavah so dom leta 1962 vendarle odprli. »Takrat ni bil takšen kot danes, bil je skoraj hangar,« je povedala Žgavec. Preprost prostor je nato trideset let gostil gledališke, pevske in druge ljubiteljske dejavnosti.

Velika preizkušnja je nastopila v devetdesetih letih, ko je pogorel kino, nove državne zahteve pa so narekovale ureditev številnih dvoran v skladu z novimi standardi. Upravni odbor se je moral odločiti: center zapreti ali nadaljevati delo. Odločil se je za slednje. Tudi s pomočjo deželnih in državnih sredstev je nastalo sodobno večnamensko središče.

Danes ima velika dvorana približno 280 sedežev, center pa poleg nje ponuja še manjšo dvorano, prostore za šport, galerijo, glasbeno šolo in dejavnosti različnih društev. Leta 2025 se je zvrstilo kar 287 dogodkov. Poleg Franke Žgavec in Daniele Klanjšček iz KCLB so o posameznih področjih in ustanovah spregovorili Walter Bandelj (SSO), Damijana Čevdek Jug (ZCPZ), Franca Padovan in Alessandra Schettino (SCGV Emil Komel), Giulia Cernic (ZSKP), Andrej Vogrič (AŠD Olympia), Marko Tercic (KTD)in duhovnik Marijan Markežič.

Poudarili so, da pomemben del življenja slovenske skupnosti ostaja glasba. Nadškofa sta z violino tudi sprejeli mali gojenki glasbene šole. Slednja šteje trenutno okoli 320 učencev, njeni zbori in učenci se udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj. Močno utripa tudi gledališka dejavnost, so povedali.

Prav tako ima pomembno vlogo šport. Športno društvo Olympia je bilo ustanovljeno leta 1961, skozi njegovo odbojkarsko šolo pa so zrasli tudi igralci, ki so pozneje nastopali na najvišji ravni.