Sovodenjska civilna zaščita z novo koordinatorko

Sovodenjska civilna zaščita ima novo koordinatorko. Imenuje se Vincenza Devetak in v občinski ekipi deluje že deset let, poleg tega je dejavna še v nekaterih sredinah, med drugim je podpredsednica sovodenjske krvodajalske sekcije.

»Vincenza Devetak je zelo aktivna članica naše skupnosti in že leta sodeluje pri vseh akcijah civilne zaščite, tako da je njeno imenovanje res dobra izbira,« pojasnjuje sovodenjska podžupanja Alenka Florenin, sicer zadovoljstvo nad imenovanjem nove koordinatorke izraža tudi župan Luca Pisk. Po njegovih besedah je za prostovoljce pomembno, da se redno udeležujejo usposabljanj, ki so potrebna za vsako njihovo dejavnost, sicer je bilo v zadnjem obdobju na deželnem sedežu civilne zaščite v Palmanovi tovrstnih tečajev malo zaradi spora, do katerega je na deželni ravni prišlo glede odgovornosti županov v primeru nesreč prostovoljcev.

»Upam, da se bodo v Palmanovi čim bolj aktivirali in da bo tečajev čim več, tako da se jih bodo lahko udeleževali tudi naši prostovoljci,« poudarja Luca Pisk.

Program zastavljen

»Pri naši civilni zaščiti se je kakorkoli ustvarila lepa skupina prostovoljcev, vzdušje je dobro, program dela je zastavljen. Eden izmed ciljev je tudi pridobivanje novih članov in članic, med prioritetami je tudi dokončna ureditev sedeža na Vrhu,« dodaja Alenka Florenin.

Kot znano je sedež civilne zaščite na Vrhu v nekdanji vojašnici. V poslopju so od leta 2011 za nekaj šolskih let gostili tudi malčke, ki so pred tem obiskovali nekdanji vrtec v Rupi. »Pred leti smo za prenovo poslopja skupno prejeli tri prispevke, tako da smo med drugim izvedli vrsto del za povečanje njegove energetske varčnosti. Zdaj je treba poskrbeti za ureditev njegove notranjosti, za kar bodo v glavnem poskrbeli prostovoljci,« pravi Alenka Florenin in pojasnjuje, da odprtje sedeža načrtujejo maja oz. junija prihodnjega leta.

Del notranje opreme, med drugim nekaj pisalnih miz in polic, so po nizkih cenah odkupili od zavoda Cisi, ki je pred časom zaprl svoj goriški sedež. Nekaj del morajo opraviti v sanitarijah in tudi na dvorišču poslopja.

Aktivna je v raznih sredinah

Vincenza Devetak je na mestu koordinatorja občinske ekipe civilne zaščite nasledila Alexa Visintina, ki je bil na čelu sovodenjskih prostovoljcev od leta 2020 in se mu na občini zahvaljujejo za opravljeno delo.

Nova koordinatorka je že leta aktivna pri sovodenjskih krvodajalcih in v sociali nasploh. Vključena je v goriško društvo slepih in slabovidnih ter v združenje La Meridiana, ki prireja razne dejavnosti za starejše občane in občanke. Poleg tega poje v zboru Društva slovenskih upokojencev za Goriško (sama se je upokojila pred petimi leti), poučuje šivanje in »patchwork« na goriški Univerzi za tretje starostno obdobje, društvu AISM, ki zbira sredstva za raziskovanje multiple skleroze, pomaga pri prodaji jabolk in cvetja.

Požari huda preizkušnja

Najhujša preizkušnja, ki jo je nova koorditorka sovodenjske občinske ekipe doživela pri civilni zaščiti, so bili požari, ki so se na goriškem Krasu razplamteli poleti 2022.

»Takrat je bilo kar zahtevno. Vsovodenjski občini telovadnici smo uredili sprejemno točko med dvema evakuacijama, pomoč je bilo treba nuditi najprej prebivalcem Vrha in nekaj dni kasneje Gabrij,« se spominja Vincenza Devetak.