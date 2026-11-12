Zgodovino predstavili v podkastu z namišljenimi intervjuji

Zgodovina postane bolj zanimiva, ko se poglobimo v zgodbe ljudi, ki so živeli pred nami. Tega mnenja so dijaki in dijakinje tržaškega liceja Franceta Prešerna in njihovi vrstniki zavoda Grazia Deledda - Max Fabiani. Zgodovino holokavsta, preganjanja Judov in rasnih zakonov so raziskovali v podkastu z naslovom 1938: il giorno in cui la mia vita è cambiata (1938: dan, ko se je moje življenje spremenilo). In to na naravnost izviren način: z nemogočimi intervjuji.

Intervjuvanci, znanstveniki in raziskovalci, ki so doživeli preganjanje in v Trstu pustili takšno ali drugačno sled, so namreč že pokojni. Med »gosti« podkasta je tudi Sigmud Freud. Oče psihoanalize se je v Trstu mudil kot 19-letni študent na praksi v zoološkem inštitutu. Tu je cele dneve seciral jegulje, da bi ugotovil, ali je tem živalim mogoče pripisati ženski oziroma moški spol.

Podkast so včeraj predstavili v pravkar prenovljeni konferenčni dvorani na Gradu svetega Justa. Pogovor z dijakinjami in dijaki je vodil urednik dnevnika Il Piccolo Alberto Bollis. Ravno tržaški časnik je pri projektu sodeloval kot medijski partner. Za tehnično plat podkasta pa je poskrbela visoka šola Sissa, točneje njen oddelek za znanstveno novinarstvo Media Lab. Ravno na Trsteniku se je mladina urila v pripravi in snemanju zvočnih zgodb. V imenu dijakov Prešerna so spregovorile Vika Škerlavaj, Emma Glavina in Sara Michelazzi.

Slovenske dijakinje in dijake 5. razreda znanstvene smeri sta pri projektu spremljala profesorja zgodovine Jernej Šček in naravoslovja Irene Pecchiar, v začetni fazi je sodelovala tudi profesorica zgodovine Jasna Simčič. Kot je za Primorski dnevnik pojasnila Pecchiar, na šoli ne izključujejo možnosti, da bi podkast v italijanščini nekoč posneli še v slovenskem jeziku.