V Gorici odprli zimsko prenočišče za ljudi v stiski

Goriška nadškofija je v Hiši sv. Frančiška tudi letos odprla zimsko prenočišče za ljudi, ki nimajo kje prespati. Za sprejem skrbi Karitas s prostovoljci iz več župnij, prostore so odstopili goriški kapucini.

Pomoč je na voljo vsak dan. Ob 19. uri lahko obiskovalci dobijo topel prigrizek v sprejemni dvorani Pastor Angelicus v Ulici Rabatta 18, ki jo je dala na voljo pastoralna enota Porta Aperta. Med 20. in 21. uro jih sprejemajo v Hiši sv. Frančiška na Trgu sv. Frančiška, kjer lahko prespijo.Direktor goriške škofijske Karitas Paolo Zuttion je povedal, da bo prenočišče tako kot prejšnja leta odprto, dokler se nočne temperature ne bodo povišale. Dolgoročno si pri Karitas prizadevajo najti prostor, kjer bi lahko vse leto dostojno sprejemali ljudi brez doma in prosilce za azil, ki čakajo na vključitev v sprejemni sistem italijanskega notranjega ministrstva.