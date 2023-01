Sovodenjski pust se vrača ...

Program je pripravljen, glasbene skupine so izbrane, vpisovanje se je začelo. V društvu Karnival so v polnem teku priprave na 24. Sovodenjski pust, ki bo na sporedu 17., 18. in 19. februarja.

Za pustovanje vlada veliko pričakovanje, zlasti med mladino, saj se povorka vrača po dveh letih premora zaradi pandemije covida-19. Društveni odborniki so se začeli sestajati ob koncu lanskega poletja, ko je bilo še nekaj zaskrbljenosti, saj ni bilo mogoče vnaprej vedeti, kakšne bodo koronarazmere v letošnjem letu. Ker večjih težav trenutno ni, je pustni stroj v polnem zagonu, da bi bil letošnji pust čim bolj vesel in razposajen.

Poskrbeli bodo za šotor

Pustovanje bo trajalo tri dni, kot je veljalo pred pandemijo. Dogajanje pod ogrevanim šotorom, ki ga bodo postavili pred Kulturni dom Jožef Češčut, se bo začelo v petek, 17. februarja, ko bodo za veselo vzdušje skrbeli 3 prašički. V soboto, 18. februarja, bo ples s skupino The Maff, medtem ko bo v nedeljo, 19. februarja, na sporedu pustna povorka, ki ji bo nato sledila zabava v družbi skupine Happy Day.

Pravilnik je že objavljen

Na spletni strani društva Karnival so objavili pravilnik pustnega sprevoda. Pustarji se bodo zbrali na odseku Prvomajske ulice, ki gre od kapelice do lekarne, med 11. in 13. uro. Zaradi organizacijskih pogojev je točnost strogo priporočena, saj bo od 13. ure dalje Prvomajska ulica zaprta za promet. Skupine in vozovi bodo dobili številko in se postavili na označeno mesto. Pričetek povorke bo ob 14. uri.

Prijave vozov in skupin sprejemajo po elektronski pošti na naslovu info@karnival.it, na sedežu ZSKD v Gorici (tel. 0481-531495) in pri Andreji Pittoli (tel. 380-6335315). Ob prijavi mora biti sporočeno organizatorju ime društva, ime skupine ali voza, število udeležencev povorke (najmanj osem članov na skupino ali voz), ter ime, priimek in telefonsko številko odgovornega za skupino ali voz, opis skupine ali voza. Skupine se lahko vpišejo do 5. februarja, medtem ko rok za vpis vozov zapade 29. januarja.