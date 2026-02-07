Športna sobota: Juventina na gostovanju v Pordenonu

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Pordenonu: Nuova Pordenone – Juventina
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – La Fortezza
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – APU Udine
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 v Rivignanu: Stella Volley – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
20.00 v Gorici: SloVolley ZKB –Mariano
ŽENSKA D-LIGA
19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB– Mossa
MOŠKA D-LIGA
20.30 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Mariano
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
17.00 v Sarntheinu (Bocen): Sarnthein – Kras Bellariva
MOŠKA D1-LIGA
15.30 v Vidmu: Udine 2000 – Kras
MOŠKA C2-LIGA
MOŠKA D2-LIGA
15.00 v Tržiču: Kras – Udine 2000
16.00 v Tržiču: Kras – Rangers