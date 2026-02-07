VREME
DANES
Sobota, 07 februar 2026
Športna sobota

Športna sobota: Juventina na gostovanju v Pordenonu

Nocoj na domačem igrišču košarkarji Bora Radenska in odbojkarji SloVolleyja ZKB (v Gorici)

Spletno uredništvo |
FJK |
7. feb. 2026 | 11:17
    Športna sobota: Juventina na gostovanju v Pordenonu
    Nogometaši Juventine v elitni ligi zasedajo šesto mesto (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Pordenonu: Nuova Pordenone – Juventina

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – La Fortezza

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – APU Udine

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 v Rivignanu: Stella Volley – Zalet ZKB

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Gorici: SloVolley ZKB –Mariano

ŽENSKA D-LIGA

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB– Mossa

MOŠKA D-LIGA

20.30 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Mariano

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

17.00 v Sarntheinu (Bocen): Sarnthein – Kras Bellariva

MOŠKA D1-LIGA

15.30 v Vidmu: Udine 2000 – Kras

MOŠKA C2-LIGA

15.30 v Vidmu: Udine 2000 – Kras

MOŠKA D2-LIGA

15.00 v Tržiču: Kras – Udine 2000

16.00 v Tržiču: Kras – Rangers

