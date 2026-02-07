Za rabljeno vozilo kupci v FJK povprečno odštejejo 20.590 evrov

Kljub spodbudnemu začetku leta 2026, ko so v Italiji januarja zabeležili 6,2-odstotno rast prodaje novih avtomobilov v primerjavi z istim obdobjem lani, doživlja trg vozil vse prej kot enostavno obdobje, kot priča približno 22 milijard evrov »težka« izguba družbe Stellantis v lanskem letu, ki je včeraj povzročila konkreten padec vrednosti njenih delnic. K nižji prodaji botrujejo tudi vse višje cene, ki so v povprečju narasle za več kot 30 % v primerjavi z obdobjem pred pandemijo novega koronavirusa. Tudi zaradi tega postaja trg rabljenih vozil vse bolj dinamičen, kot potrjujejo podatki, ki jih je za Furlanijo - Julijsko krajino posredoval portal AutoScout24.

V lanskem letu je v FJK lastnika zamenjalo 67.125 vozil, kar je 2,5-odstoten porast v primerjavi z letom 2024. Višje cene novih vozil so posledično podražile tudi cene rabljenih vozil, saj so ta v povprečju v FJK lani stala 20.590 evrov, kar je sicer nekoliko manj kot leto poprej. V večini primerov so ljudje kupili rabljeno dizelsko vozilo (58,1 %), sledijo bencinska (28 %), samo 1,7 % ljudi pa je kupilo rabljeno električno vozilo. AutoScout24 razlog za to pripisuje dejstvu, da infrastruktura v Italiji še ni opremljena za ugodno uporabo tovrstnih avtomobilov, katerih avtonomija baterije je še vedno prenizka, tej razlagi pa bi lahko dodali tudi ugibanje, da je ponudba električnih vozil na tržišču rabljenih avtomobilov bistveno bolj skromna. Hibridna vozila so medtem predstavljala 10-odstotni delež trga rabljenih avtomobilov.