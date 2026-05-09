Spolne okužbe so še izziv, zato stavijo na preventivo

Spolno prenosljive okužbe so v Italiji, Sloveniji in Evropi nasploh v porastu, predvsem med mladimi in ranljivimi skupinami. Da je to javnozdravstveno vprašanje zelo aktualno, priča tudi delovanje goriškega centra za spolno prenosljive okužbe in aids, ki je ena osrednjih referenčnih točk za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje spolno prenosljivih bolezni v našem prostoru. Podatki o njegovi dejavnosti kažejo, da je potreba po takih storitvah stalna in obsežna, saj se nanj ne obračajo le bolniki z območja nekdanje goriške pokrajine, temveč tudi iz drugih delov dežele in od drugod.

O širjenju okužb, preventivi in pomenu cepljenja so v preteklih tednih razpravljali tudi na seji svetniške komisije za enake možnosti v Tržiču. Sejo je vodila občinska svetnica Sabina Cauci, sodelovala pa je zdravnica Claudia Colli, odgovorna za Center za spolno prenosljive okužbe - Dermatologijo in venerologijo Trst in Gorica. Predstavila je podatke o okužbah in preventivnih strategijah ter opozorila, da je treba o teh temah govoriti jasno, brez predsodkov in na podlagi strokovnih podatkov.

Leta 2024 je goriški center, ki deluje v Ulici Vittorio Veneto, spremljal skupno 1169 bolnikov, med njimi 682 novih, in zabeležil 4288 obiskov. Leta 2025 so bile številke nekoliko nižje, a še vedno visoke: obravnavali so 1122 bolnikov, od tega 506 novih, obiskov pa je bilo 2087. Podatki potrjujejo, da spolno prenosljive okužbe ostajajo pomembno vprašanje, pri katerem sta ključna pravočasno testiranje in dostop do strokovne obravnave.

Trenutno 194 bolnikov s HIV

Med bakterijskimi okužbami, je povedala Colli, sta v izrazitem porastu predvsem klamidija in gonoreja. Med boleznimi, ki so posledica virusnih okužb, beležijo še veliko primerov genitalnih bradavic; število se sicer po zaslugi cepljenja postopoma zmanjšuje. Poseben del dejavnosti je povezan z osebami, ki so okužene z virusom HIV. Center trenutno spremlja 194 bolnikov, od katerih jih je 158 na oralni, 36 pa na injekcijski terapiji. Med obravnavanimi je 26 žensk.

Veliko pozornosti strokovnjaki namenjajo tudi okužbi s humanim papilomavirusom oziroma HPV. Gre za zelo razširjeno okužbo, ki je glavni vzrok za rak materničnega vratu. Cepljenje že kaže pozitivne učinke, vendar precepljenost še ne dosega ravni, ki bi jo strokovnjaki ocenili kot optimalno. Pri tem je odločilen čas: cepivo je najučinkovitejše, če ga mladostniki prejmejo pred začetkom spolne aktivnosti, praviloma okoli 12. leta starosti. Zato preventivna sporočila ne smejo doseči le mladih, ampak tudi njihove družine.

Ravno zaradi tega na Občini Tržič preučujejo možnost, da bi v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi spodbudili posebne projekte ozaveščanja v šolah. Namenjeni bi bili pravilnemu informiranju učencev in družin, predvsem o HPV in pomenu pravočasnega cepljenja. V ospredju bi bili tudi odgovorno spolno vedenje, testiranje in lažji dostop do zdravstvenih storitev.

Na seji so opozorili še na razsežnosti problema v nekaterih azijskih državah. V Bangladešu je rak materničnega vratu drugi najpogostejši rak pri ženskah in vsako leto povzroči več kot 5000 smrti. Čeprav je tamkajšnja vlada začela obsežno kampanjo cepljenja, je poznavanje tveganj, povezanih z okužbo, še vedno omejeno. Prav zato so v Tržiču poudarili tudi pomen ozaveščanja skupnosti državljanov Bangladeša, ki živi na Tržiškem.

Komisija je ob koncu poudarila, da je treba še naprej vlagati v preventivo, informiranje in sodelovanje med ustanovami, zdravstvenim sistemom, šolami in krajevnimi skupnostmi. Pravočasen dostop do zdravstvenih storitev je ključen zlasti za varovanje zdravja mladih generacij.

Goriški center za spolno prenosljive bolezni deluje v Ulici Vittorio Veneto 169, v stavbi B. Odprt je od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, dostop je mogoč neposredno ali po telefonskem naročilu. Dva sobotna dopoldneva na mesec je ambulanta odprta samo po predhodnem naročilu. Za obisk in odvzem vzorcev ni potrebna napotnica osebnega zdravnika, storitve, povezane so brezplačne. Pri laboratorijskih postopkih zagotavljajo anonimnost in spoštovanje zasebnosti.