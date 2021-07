Spomenik končno na vidnem mestu

Gorica je v nedeljo pridobila javni pomnik o desetletja sovražno zanikani zgodovini preteklega stoletja. Spomenik ni povsem nov, a doslej je od leta 1975 stal v tovarnii v Stražcah. Goriška sekcija Vsedržavne zveze partizanov ANPI si je nekaj let prizadevala za ovrednotenje spomina na dni osvobajanja Gorice maja 1945.

Med pomembnimi dogodki izstopa borba za ohranitev proizvodnih obratov, ki so bili pod udarom umikajočega se sovražnika, v tem primeru predvsem srbske kraljeve vojske, ki se je umikala skozi mesto, ropala, grozila in tudi streljala. Štiriinpetdeset je bilo ubitih oseb. Med njimi je bilo pet tovarniških delavcev, ki so se postavili v bran delovnih mest v okviru protifašističnega oboroženega upora. V slednjem so sodelovali tudi prej: Slovenci v okviru mestne Osvobodilne fronte že od leta 1941 dalje - decembra tistega leta je v mestu bil ustanovljen prvi odbor OF -, skupaj z Italijani in Furlani pa zlasti od septembra 1943 do zaključka vojne.

Uvod v obeleženje premika spomenika se je pričel z glasbeno točko. S kitaro in lajno sta Mauro Punteri in Katia Marioni spomnila na padec fašističnega državnega sistema prav 25. julija 1943. Refren je poudarjal vrednoto odrešitve. Predsednica mestne sekcije ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio je v posegu okrog šestdesetim prisotnim obnovila potek dolgega postopka in se zahvalila vsem, ki so podprli častno namero. V projekt je sodila tudi objava spletnega besedila, ki osvetljuje vojna dogajanja na Goriškem v okviru skupnega boja Italijanov in Slovencev za osvoboditev in enakopravnost.

Mirko Primožič je v slovenščini potrdil spomine in razlage ter razširil razmišljanja na sedanje dogajanje na področju dela in zaposlovanja, posebno na pojavnost nesreč na delovnih mestih. Glede samega spomenika je postavil zahtevo, da ga občinska uprava odslej počasti z uradno prisotnostjo, kot velja za drugačna obeležja ob vsakoletnih poklonih 1. novembra. Zadnje poldrugo leto se občinska uprava ni udeležila nobenega poklona odporništvu, kaj šele da bi polagala vence. Za njim je pozdrav v imenu občinske uprave podžupan Stefano Ceretta, ki je poudaril čustvenost takšnih dogodkov in se osebno zavzel, da bo v bodoče uprava prisotna v Stražcah na novi spomeniški lokaciji. Za njima je besedo povzel zastopnik sindikatov Alessandro Gatta (Fit Cgil). Na koncu je pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi čestital in se zahvalil prirediteljem za antifašistično zborovanje prav na obletnico padca fašizma.