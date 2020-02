Spomin ohranjajo s pogledom naprej

S spominom nazaj in pogledom naprej 1959-2019 je naslov lepo zasnovani dokumentarni razstavi, ki so jo slavnostno odprli v četrtek. Gre za s fotografijami in opisi bogato razstavo, ki je posvečena 60. obletnici ustanovitve Zveze slovenske katoliške prosvete. Razstava je postavljena na dveh etažah kulturnega centra Lojze Bratuž. V glavni razstavni veži so na ogled fotografije (tudi velikega formata) dejavnosti, za katere je bila v šestih desetletjih pobudnica Zveza sama, v zgornjem nadstropju pa so panoji posameznih (dvajsetih) včlanjenih društev.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.