Spominska soba in okrepitev

S ponovnim začetkom pouka se je tudi v prostore Feiglove knjižnice v Trgovskem domu povrnil vrvež, ki sicer ni med poletjem nikoli povsem poniknil. Novo šolsko leto je prineslo tudi marsikatero osvežitev in novost. Prišlo je tudi do kadrovske okrepitve, saj se je goriškim knjižničarkam pridružil Alex Kama Devetak, ki bo ob knjižničarskem delu tudi skrbel za organizacijo prireditev v knjižnici. 30-letni Devetak, doma iz Gorice, je lani zmagal literarno nagrado Urška s svojimi kratkimi zgodbami. Pred dnevi je tudi predstavil svoj knjižni prvenec, zbirko kratkih zgodb »Nedaleč«.

Prve, najvidnejše, spremembe v knjižnici zadevajo preureditev nekaterih prostorov, da bodo bolj funkcionalni. Študentje in dijaki, ki v velikem številu preživljajo študijske ure v »Feiglovi«, radi uporabljajo tako prenovljene, zgornje, prostore kot spodnji del knjižnice. Prav tu, nasproti stopnic, so pred kratkim uredili spominsko sobo, kjer so obiskovalcem na voljo razni predmeti, zapuščina raznih goriških in tržaških družin. V sobi je na ogled pisalni stroj Remington 12S, ki ga je Feiglovi knjižnici podarila družina Bratuž. Uporabljal ga je Jože Bratuž, brat Lojzeta Bratuža. Zraven pisalnega stroja stoji portret Damirja Feigla, ki je delo Avgusta Černigoja (1898–1985); ilustracijo je Narodni in študijski knjižnici podaril Boris Pahor. Med drugim hrani knjižnica tudi Biblijo v nemškem jeziku iz leta 1747, ki jo je Feiglovi knjižnici podarila družina Bregant in je del zapuščine Marjana Breganta. Na omari sta kipa Damirja Feigla in Franceta Bevka. Kip Damirja Feigla iz leta 1989 je delo slovenskega kiparja in Prešernovega nagrajenca Stojana Batiča (1925–2015), ki je med drugim avtor dveh del, ki se nahajata v Ljubljani: kip Plesalca v parku Tivoli in fontana Urška in Povodni mož na Gospodarskem razstavišču. Kip je bil postavljen v vhodni veži knjižnice, ko je bila še v prostorih Šolskega doma v Križni ulici.Z ureditvijo spominske sobe so tako pridobili nov študijski kotiček s tablo in po potrebi tudi projektorjem, ki so si ga dijaki in študentje hitro »prilastili« in ga uporabljajo tudi za skupinsko učenje ali za inštrukcije. Glede na to, da je v knjižnici veliko študentov, je knjižnica uredila tudi novo oglasno desko, kjer bodo lahko oglaševali inštrukcije, prodajo učbenikov itd.