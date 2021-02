Spomladi se začenja obnova

Spomladi se bo začela prenova palače Paternolli na goriškem Travniku, v kateri bodo uredili čezmejni študentski dom. V prejšnjih dneh si je župan Rodolfo Ziberna ogledal dotrajano poslopje skupaj s podjetnikom iz Lombardije Robertom Viscontijem, predsednikom družb Partecipazioni Immobiliari in Futura Grandi Lavori, ki bosta poskrbeli za obnovo stavbe. Med obiskom sta ju spremljala inženir Paco Ferrante, ki je pripravil obnovitveni načrt, in Gabriele Botti s spomeniškega varstva.

»Zelo smo zadovoljni, da bo končno prenovljena palača na osrednjem goriškem trgu; v mladih letih jo je obiskoval filozof Carlo Michelstaedter, ki se je na njenem podstrešju srečeval s prijateljema Enricom Mreulejem in Ninom Paternollijem,« je med obiskom dejal župan, medtem ko sta Ferrante in Visconti napovedala, da bodo ravno na podstrešju uredili spominsko sobo, ki bo seveda posvečena Michelstaedterju.»Stavbo smo si v prejšnjih ogledali skupaj s strokovnjaki spomeniškega varstva; med obnovo bomo ohranili vse značilnosti poslopja, posebno pozorni bomo na detajle. V pritličju bomo uredili skupne prostore, medtem ko bodo v ostalih nadstropjih sobe za študente; nekatere bodo enoposteljne, druge pa dvoposteljne,« je razložil Ferrante, medtem ko je Visconti pristavil, da so se pri pripravi načrta zgledovali po obnovi nekdanje vojaške bolnišnice v Trstu, ki je postala pravi biser. Ob zaključku obnovitvenih del bodo v zgodovinski palači na Travniku lahko gostili do sto študentov.»Naložba je vredna tri milijone evrov, v celoti jo krije naša skupina,« je poudaril Visconti. Gradbena dela se bodo začela čez nekaj tednov, trajala bodo nekaj več kot eno leto; predvidoma se bodo zaključila maja oz. junija prihodnjega leta, tako da bo palača vseljiva pred začetkom akademskega leta 2022-2023.