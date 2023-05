Sporazum za goriško trgovsko okrožje

Mesto po meri turistov, vendar tudi prebivalcev, kjer se je lepo sprehajati in ustaviti tudi za pokušnjo lokalnih proizvodov. Mesto, v katerem so urbana oprema in cvetne gredice koordinirane, na ulicah pa so na voljo privlačne in sodobne trgovine. Tako zgleda goriško mestno središče v predlogu za trgovsko okrožje, ki ga je včeraj podpisalo deset akterjev z goriško občino na čelu.

Zaprosili bodo za prispevek

ObčinaGorica, Trgovinska zbornica za Julijsko krajino, zvezi Confcommercio in Confartigianato, Konzorcij za gospodarski razvoj Julijske krajine, Fundacija Coronini, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, zveza Coldiretti, Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja in banka Cassa Rurale FVG so včeraj podpisali sporazum za nastanek trgovskega okrožja. To je predpogoj, da lahko zaprosijo za prispevek, vreden 1.228.000 evrov, za uresničitev predvidenih projektov. V ta namen ima deželna vlada namenski denarni sklad, saj »prepoznava trgovino kot strateški faktor za trajnostni gospodarski razvoj in način za valorizacijo virov nekega prostora«. »Z vzpostavitvijo trgovskega okrožja želimo poudariti zgodovinske, umetnostne in kulturne elemente v mestu ter povezati območja, kjer se nahajajo,« je poudaril župan Rodolfo Ziberna.

Sporazum je pozdravil tudi generalni sekretar Trgovinske zbornice Pierluigi Medeot, ki je poudaril namen ustanove, da podpira digitalizacijo podjetij, marketinško delo in promocijo teritorija. Gorica, je še povedal, ima možnost, da ponovno pridobi vlogo mesta »veleblagovnice«, vendar ne vezano na trgovsko dediščino preteklosti, ampak prilagojeno na nove potrebe.

Urbana oprema in promocija

V sklopu projekta želijo uresničiti kar nekaj predlogov, ki jih bodo še izpopolnili v sodelovanju z gospodarskimi akterji. Enotna urbanistična vizija bo seveda morala upoštevati dela, ki so že v teku v mestnem središču. Med temi so ureditev doline Korna, Ljudskega vrta in gradu: celotno območje mestnega središča bodo povezali v celoto, v kateri bo urejena zgodovinsko-umetniška sprehajalna pot. Sem spada preureditev parkirišča na območju tržnice na debelo v Boccacciovi ulici ter obnova osrednjih prometnic, ki peljejo v severni del mesta. Novo urbano opremo bo dobil tudi Travnik ter pešcona med Raštelom in Nunsko ulico. Cvetne gredice in nove rastline, ki bi med poletjem nudile senco, so v načrtu na Trgu Battisti. Območje vse do Ulice Oberdan želijo na novo premisliti predvsem zato, da bo bolje združljiv s trgovino na prostem. V sklopu prenove območja ob goriški sinagogi pa želijo izboljšati videz stopnišča, ki jo povezuje s spodnjim parkiriščem.