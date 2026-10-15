Boleča vrnitev Thomasa Manna

Prejemnik nagrade žirije v Cannesu in otvoritveni celovečerec letošnjega filmskega festivala v Sarajevu, Fatherland poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega, je od jutri na ogled tudi v italijanskih kinodvoranah.

Pravzaprav je filmska pripoved tudi srečanje Nobelovca Thomasa Manna z oskarjevim nagrajencem in avtorjem, ki je ob že posnetih filmih Ida in Hladna vojna poskrbel za novo poglavje v pripovedi o prejšnjem stoletju.

V poletnih dneh leta 1949, ko v porušeni in opustošeni Nemčiji slavijo dvestoto obletnico rojstva Johanna W. Goetheja, se ikona nemške literature Thomas Mann prvič po koncu vojne vrne v domovino. V Nemčijo pride v družbi hčere Erike, igralke, pisateljice, prevajalke in ljubiteljice hitrosti in avtomobilov. Prav za volanom črnega buicka se z očetom poda na naporno popotovanje skozi državo, ki sta jo pred šestnajstimi leti zapustila ob vzpostavitvi nacistične oblasti. Od Frankfurta, kjer vlada ameriška okupacija, do Weimarja, ki ga nadzorujejo sovjetski vojaki, oče in hči prepotujeta državo v času, ko je njuno domovino razdelila hladna vojna.

Zelo svojevrstna črno-bela on the road zgodba obnavlja nekajdnevni Mannov obisk, a hkrati opisuje – kot bi šlo za dokumentarec – povojno podobo krajev, zbombardiranih trgov, ulic in mest, ki se pobirajo in iščejo tudi v Thomasu Mannu potrebno pomoč.

Ob pripovedi velike zgodovine pa se poljski režiser loteva tudi male življenjske in družinske zgodbe intelektualca, ki se je leta 1933 zaradi nacizma najprej zatekel v Švico in šest let kasneje emigriral v ZDA. Prav v dneh njegove vrnitve v Nemčijo je v Franciji storil samomor njegov starejši sin Karel, tragedija, ki se je globoko zarezala v pisateljevo dušo.

Pawlikovski se sicer dotika tudi širših vprašanj, kot so na primer odnos umetnikov do nacizma in njihovi povojni položaji.

V temni in z bolečino prežeti zgodbi spet izstopa izredna igralka Sandra Hüller, ki tokrat, bolj kot z mimiko zelo ekspresivnega obraza, tragedijo družine, časa in prostora podaja predvsem s kretnjami in gibi telesa.