Sočanke v D-ligi pripravljene na prvenstvo

Pri Soči, kjer so bili lani do zadnjega v igri za napredovanje v C-ligo, bodo letos naredili majhen korak nazaj. Več igralk je namreč iz raznoraznih razlogov obesilo športne čevlje na klin, nekatere pa so zamenjale odbojkarske sredine. Prva postava je sicer ostala skorajda nespremenjena, pomladili pa so predvsem klop. Soči Lokanda Devetak ZKB sta se pridružili zaletovki Petra in Mateja Gulich, ostale igralke pa so pridružili iz mladinske ekipe U18.

Do spremembe je prišlo tudi na trenerski klopi. Po dveh letih je Aljošo Orla nadomestil Miloš Velikonja.

Kot je pojasnil predsednik Soče Igor Tomsic, glavni cilj tako letos ne bo napredovanje in nadgradnja lanske sezone, a so raje naredili pol koraka nazaj in ekipi pridružili mlajše igralke. »Ciljamo zaigrati dobro prvenstvo in doseči zgornjo polovico lestvice. A se nikoli ne ve, tudi lani nismo ciljali na napredovanje, pa smo bili potem do zadnjega v igri za to. Naš cilj je delati z našimi mladimi odbojkaricami. Na treningih dobro delajo in rasejo,« je prepričan Tomsic.

Priprave potekale dobro

»Priprave na novo sezono so potekale dobro. Skupino sestavlja 18 deklet, 14 jih bo za D-ligo, dodali pa smo jim še štiri mlajše, ki bi lahko v bodoče prevzele vidnejšo vlogo v D-ligi. Jedro ekipe je ostalo enako lanskemu, tako da se punce že poznajo in ni bilo problemov pri uigravanju,« pa je pojasnil novi trener Velikonja.

V zadnjih letih je deloval predvsem z mladinkami v prvenstvih U16, U18 in 1. divizije, nivo D-lige si je tako ogledal predvsem z videoposnetki iz lanske sezone. »Prvih šest ali sedem ekip je bilo zelo izenačenih. To pomeni, da bomo morali iti na vsako tekmo enako pripravljeni. Konkurenca ni spala in nekatere ekipe so se zelo ojačale. Prvenstvo bo gotovo zelo zanimivo,« je prepričan novopečeni trener.