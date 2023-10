Spoznavali mejo in jo obenem presegali

Več desetin sodelujočih na štiridnevni konferenci Sconfìnati v sprejemnem centru Ernesto Balducci v Zuglianu se je v nedeljo udeležilo strokovne ekskurzije na Goriškem. Če so na konferenci razmišljali o temah sožitja in preseganja meja tudi z ozirom na vprašanja migracij, so se na ekskurziji s temi vprašanji soočili na konkretnih primerih iz zgodovine 20. stoletja in iz sodobnosti.

V Ogleju so razmišljali »o zgodovinskih in duhovnih koreninah ozemlja, ki je tisočletno presečišče ljudstev in kultur, včasih doseženo v miru, drugič negotovo zaradi identitetnih konfliktov,« je povedal direktor tamkajšnje bazilike Andrea Bellavite, ki je vodil ekskurzijo. Naslednji postanek je bil v Martinščini na Krasu, ki ga je razdejala prva svetovna vojna. Marko Marinčič je na kratko povzel njeno dogajanje in izbruh nacionalističnih kontrapozicij, ki so se prelevile v fašistično zatiranje, drugo svetovno vojno in kasnejše ponovno spletanje pretrganih vezi medsebojnega zaupanja in sožitja.Več o tem so govorniki povedali na Trgu Evrope/Transalpina. Igor Komel in Alberto De Nadai sta govorila o meji, ki je delila goriško ozemlje in o prizadevanjih za njeno preseganje, ki trajajo že desetletja. Evropska prestolnica kulture zato ni začetek sodelovanja, ampak rezultat dolgoletnih prizadevanj vsaj dela družbenih in političnih sil obeh mest. Elisabetta Tofful je predstavila pobudo za mednarodni Pohod miru, ki bo 31. decembra med Gorico in Novo Gorico.