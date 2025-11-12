Sprejeli sklep o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples

Vlada je med današnjim regijskim obiskom Goriške sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Ta bo deloval v Celju in Novi Gorici, saj sta ga poleg države ustanovili tudi obe mestni občini. S tem bo izpolnjena ena od zavez nacionalnega programa za kulturo, ki bo sodobnemu plesu zagotovila stabilen razvoj.

Občinstvo bo z javnim zavodom pridobilo dodatno možnost za oglede vrhunskega slovenskega in mednarodnega sodobnega plesa. Ustvarjalcem pa bo omogočal kakovostne infrastrukturne, ustvarjalne, izobraževalne, rezidenčne, podporne in druge produkcijske pogoje dela in pri tem zagotavljal soobstoj različnih umetniških praks sodobnega plesa, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Ministrica Asta Vrečko je ob tem povedala, da so ob začetku mandata sodobni ples identificirali kot enega najbolj prekariziranih sektorjev v sodobni umetnosti. »Najprej smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili razvojno strategijo za sodobni ples, nato pa z obema partnerskima občinama pripravili vse potrebno, da bo zavod zaživel s primernimi prostori, sredstvi in kadri,« je pojasnila

Z zavodom bo zagotovljeno dolgoročno in neprekinjeno izvajanje dejavnosti na področju sodobnega plesa. Usmerjen bo v medpodročno in medgeneracijsko povezovanje, mrežno delovanje, upoštevanje smernic trajnostnega razvoja in mednarodno sodelovanje. Deloval bo v EPIC centru v Novi Gorici in Celjskem domu, kjer bo imel tudi sedež.

V danes sprejetem ustanovitvenem sklepu so določeni status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicami in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja. Sklep o ustanovitvi bosta sicer na naslednjih sejah obravnavala še mestna sveta obeh občin.

Ustanovitev tovrstnega zavoda, ki z delovanjem na dveh lokacijah predstavlja nov model v kulturi, je bila zapisana v resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2024-2031, pripadajočem akcijskem načrtu do leta 2027 in v razvojni strategiji za sodobni ples 2024-2028.