Sprejemali bodo lahko 10 psov več

Štirinožcem, ki bivajo v pasjem zavetišču v Ločniku, bodo kmalu zagotovili boljše bivalne pogoje. V minulem tednu je deželni odbor sprejel sklep o kritju stroškov za izboljševalna dela, ki se bodo po vsej verjetnosti začela januarja 2024, je povedala goriška podžupanja in obenem odbornica za dobrobit živali Chiara Gatta. Skupno znaša investicija 99.700 evrov, deželna sredstva bodo krila 80 odstotkov stroška s prispevkom v višini 79.760 evrov, ostalih 19.940 bo primaknila Občina.

Občina je začetno želela urediti tudi mačje zavetišče za območje celotne nekdanje pokrajine v prostorih, kjer je nekoč delovalo pasje zavetišče v Ulici Scogli, kjer se nahaja ena največjih mačjih kolonij v mestu. Žal pa do tega ne bo prišlo, saj deželni prispevek ne zadostuje za izpeljavo vseh del, zato so celotno vsoto preusmerili v izboljšanje razmer v pasjem zavetišču, je pojasnila podžupanja Gatta.

V pasjem zavetišču bodo povečali kletke za nove pse in na tak način pridobili deset prostorov ter rešili težave v ostalih pasjih boksih (premorejo jih 24), ki jih ob obilnih padavinah zalije voda. Med drugim predvideva načrt klimatizirano skladišče, nadgradnjo fotovoltaičnega sistema in baterijo za shranjevanje energije, v zunanjih prostorih bodo posadili več rastlin in tako zagotovili psičkom gosto senco dreves v toplejših mesecih. Zaradi naraščanja prihodov močnih ali velikih psov – navadno so ti psi čuvaji, na primer mastifi, bokserji in bull terieri – so v načrt del dodali celo vrsto ukrepov za dodatno varnost uslužbencev, prostovoljcev in tudi kosmatincev.