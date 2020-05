Sprejemni center spet odpirajo

Nekdanja karabinjerska vojašnica v Gabrjah bo ponovno gostila prosilce za azil. Skupino dvanajstih tujih državljanov, ki so v naši deželi zaprosili za mednarodno zaščito, bodo v Ulico Ograda pripeljali prihodnje dni, najverjetneje konec tekočega tedna.Novico sta za Primorski dnevnik potrdila sovodenjski župan Luca Pisk in goriški prefekt Massimo Marchesiello. Po prefektovih besedah je vzrok za ponovno odprtje sprejemnega središča v sovodenjski občini prezasedenost ostalih centrov, ki delujejo v Gorici (Nazareno), v Gradišču (CARA) in drugod po Furlaniji - Julijski krajini. V zadnjih časih se je pritok prosilcev za azil v Italijo namreč začel ponovno večati, zato se kapacitete sprejemnih središč postopno polnijo. Prefekt napoveduje, da bodo prosilce za azil pripeljali v Gabrje iz Trsta.

Za mali sprejemni center v Gabrjah bo skrbela zadruga Edeco, ki upravlja center za repatriacijo nezakonitih priseljencev CPR v Gradišču in ima na tem področju obilo izkušenj. »Prosilci za azil, ki bodo prišli v Gabrje, bodo nekaj časa v izolaciji in ne bodo smeli prosto krožiti po vasi. Centra ne bodo smeli zapustiti približno en mesec. Bris jim bodo odvzeli ob prihodu in tudi ob odhodu, vsak dan jim bodo merili temperaturo. V sprejemnem centru bo vedno vsaj en uslužbenec zadruge,« pravi Pisk, ki se je včeraj pogovoril tako s prefektom kot tudi s predstavnikom zadruge Edeco. Župan napoveduje, da bo tudi občina pozorno spremljala dogajanje.Včeraj so nekdanjo karabinjersko vojašnico, kjer je sprejemni center za prosilce za azil že deloval od leta 2015 do lanskega decembra, začeli ponovno opremljati. S tovornjakom so pripeljali mize in ostalo pohištvo, danes naj bi z opremljanjem in čiščenjem nadaljevali.»Prosilce za azil bodo morda pripeljali že konec tedna. Marchesiello mi je dejal, da jih tudi v prihodnje ne bo več kot dvanajst,« zaključuje Luca Pisk.