Srečke privlačnejše od časnikov

Po podatkih sindikata prodajalcev časopisov Snag so v Italiji v zadnjih petnajstih letih zaprli tri četrtine kioskov, v katerih so prodajali izključno založniške izdelke. Četrtina, ki jih še obratuje, pa ponuja tudi druge storitve. Podatki so zgovorni: pred petnajstimi leti je v Italiji obratovalo okrog 40.000 kioskov z izključno založniškimi izdelki, danes jih je v vseh italijanskih deželah skupno ostalo približno 12.000.

V goriških kioskih in trafikah opažajo, da se je v zadnjih dveh letih še dodatno zmanjšala prodaja časopisov. Nekateri trafikanti so svoje trgovine zaprli, pred slabimi tremi meseci je v Ulici 9. avgusta tamkajšnja trafikantka zadnjič ponujala izvode dnevnikov in revij. V Podturnu, kjer so nekoč ponujali tudi časopise, so se že pred časom odločili, da jih ne bodo več prodajali.

»Zaprlo je okrog deset trafik, na Goriškem jih je sedaj skupno 130,« je za Primorski dnevnik povedal predsednik italijanskih trafikantov za Goriško Andrea Azzalini, ki v svoji trgovini v Romansu prodaja tobačne in druge izdelke, ne pa časopisov. Kot je povedal, se je takole odločil, ker sta v Romansu takrat že obratovala kioska, »ki jima posli ne gredo dobro. Pravzaprav bi rekel, da prodaje časopisov nasploh drastično upadajo,« je dodal.

Da se časi spreminjajo, so nam potrdili tudi drugi goriški trafikanti. »Čeprav na dan še vedno prodamo okrog 175 izvodov dnevnikov, ni dvoma o tem, da se je v zadnjih dveh letih število prodanih izvodov zmanjšalo,« je dejal Pedro Boschini, upravitelj trafike na Korzu Italija. »Če sem pred dvema letoma prodajal 115 izvodov lokalnega dnevnika Il Piccolo, jih sedaj ne prodajam več kot 100 dnevno. Stranke nas v glavnem vprašajo po storitvah, ki jih ponujajo tudi na pošti, in po srečkah. Prodaja iger na srečo je v zadnjih dveh letih narasla za dobrih 20 odstotkov,« je razložil trafikant.