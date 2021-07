V Puccinijevi ulici v Gorici so delavci sredi gradbišča danes popoldne našli neeksplodirano ubojno sredstvo iz prve svetovne vojne. Delavci, ki za podjetje Irisacqua popravljajo vodovodne cevi, so okoli 13.30 opazili granato. Na kraj so takoj prišli možje postave, goriški prefekt in odbornik za civilno zaščito Francesco Del Sordi. Nemudoma so bili obveščeni tudi pirotehniki italijanske vojske, ki so neeksplodirano ubojno sredstvo odnesli proč. Cesto so nekaj časa morali zapreti.