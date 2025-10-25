Središče Gorice bo bolj prijazno do invalidov

Postopek je bil dolgotrajen, od prihodnjega tedna pa bo tudi Gorica uradno imela svoj načrt za odpravljanje arhitektonskih ovir PEBA. Z njim morajo razpolagati vse občine, k temu jih z namenskimi prispevki spodbuja tudi Dežela FJK. Krajevne uprave morajo namreč zagotavljati, da so javne površine in objekti v javni rabi dostopni tudi invalidom; ovir sicer ne smejo postavljati niti trgovci in gostinci.

Dolg in razvejan postopek

Za goriški načrt PEBA, ki ga je pripravilo podjetje Tabula - Global Project iz Pordenona, bo občinski svet predvidoma prižgal zeleno luč na seji, ki bo v ponedeljek, 27. oktobra. Sredi maja ga je že sprejel občinski odbor, nakar je potekala javna razgrnitev. Na spletni strani občine je bila s tem v zvezi objavljena tudi anketa. V načrtu predvidene izboljšave se bodo izvajale postopno, novim predpisom na tem področju pa so seveda že sledili sproti oz. pri obnovitvenih in drugih infrastrukturnih delih, ki so se izvajala v prejšnjih letih.

Pod drobnogledom stavbe in ulice

Načrtovalci so pod drobnogled vzeli muzejske prostore v nekdanjem samostanu sv. Klare, Palačo De Grazia, sinagogo, Verdijevo gledališče in Bombijev predor. Ugotovili so, da so ponekod stopnice neustrezno označene in da ni predvidenih klančin, opozorili so tudi na pomanjkanje dvigala za vozičke in neustreznost invalidskih sedežev. Poleg javnih stavb so tehniki preučili tudi stanje na ulicah, dela so se lotili na Verdijevem korzu in na Korzu Italije.