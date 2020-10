Središče za prestajanje karantene v Prevali

Po stavbi v parku Basaglia v Gorici je goriško-tržaško zdravstveno podjetje Asugi našlo nove prostore, v katerih bodo lahko sprejemali okužene s koronavirusom. Novo covid točko za prestajanje karantene so uredili v stavbi Locanda Mora del Gelso v Prevali, tik ob tamkajšnji konjušnici, kjer so nekoč že izvajali rehabilitacijo in druge dejavnosti za duševne bolnike. Prostori na območju Občine Moš bodo namenjeni okuženim, ki so asimptomatski ali kažejo le blage simptome bolezni in ne potrebujejo hospitalizacije. Sprejeli bodo lahko največ deset ljudi.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.