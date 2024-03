SSk s kandidatom v Doberdobu, v Sovodnjah zamrznili odločitev

Slovenska skupnost bo na junijskih občinskih volitvah imela svojega županskega kandidata v Doberdobu, medtem ko je sovodenjska sekcija zamrznila svojo napoved o neudeležbi na volilni preizkušnji in bo dokončno odločitev sprejela po velikonočnih praznikih.

Pokrajinski sekretar Slovenske skupnosti Davide Grinovero je včeraj v Gorici sklical tiskovno konferenco, ki so jo posvetili prihajajočim občinskim volitvam. Največ pozornosti so posvetili Sovodnjam, tako da sta bila prisotna tudi dva tamkajšnja občinska svetnika, Kristian Tommasi in Martina Šolc, po drugi strani so v nadaljevanju spregovorili tudi o Doberdobu in Števerjanu, kjer bodo letos ravno tako obnavljali občinski upravi. Ker je bil navzoč tudi deželni predsednik Damijan Terpin, je bil govor tudi o vlogi Slovenske skupnosti tako na krajevni kot tudi na deželni in državni ravni.

Kocka bo padla po veliki noči

Med srečanjem sta tako Grinovero kot Terpin pozvala sovodenjsko sekcijo Slovenske skupnosti, naj se premisli in naj se udeleži volitev, potem ko je pred časom napovedala, da se odreka volilni preizkušnji. Razloge za neudeležbo sta pojasnila Kristian Tommasi in Martina Šolc.

»Na občini zaključujem svoj tretji mandat kot občinski svetnik, poznam dinamike občinskega sveta in sem vedno iskal sodelovanje z Občinsko enotnostjo. Z njimi sem skušal sodelovati že pred dvema oz. tremi mandati, vendar so mi vsakič odgovorili, da časi za sodelovanje še niso zreli,» je pojasnil Tommasi. Po njegovih navedbah je občinska uprava v zadnjih letih iskala podporo, ko je sprejemala posebno pomembne sklepe, drugače se za mnenje Slovenske skupnosti ni kaj dosti zanimala. Tommasi je povedal, da je tudi tokrat predlagal Občinski enotnosti dogovor o skupnem upravljanju, vendar so mu odgovorili, da bodo sodelovanje lahko vzpostavili samo po volitvah.

»Naposled smo se odločili, da se ne udeležimo volitev. Ker pa smo po tej odločitvi sklicali srečanje, na katerega je prišlo kar nekaj domačinov, ki so nas podprli, bomo še malce premislili, kako naprej,» je pristavila Martina Šolc. Dokončna odločitev sovodenjske sekcije Slovenske skupnosti glede udeležbe na občinskih volitvah bo tako znana po velikonočnih praznikih in bo tudi odvisna od konkretne razpoložljivosti strankinih podpornikov in članov, da se njihova imena vključijo na kandidatno listo za občinski svet in da se z njihovo pomočjo določi tudi županski kandidat.

Damijan Terpin je v nadaljevanju spomnil na predlog skupnega upravljanja izpred petnajstih let v Repentabru, ki je po njegovem mnenju prispeval k zelo uspešnemu upravljanju tamkajšnje občine. Terpin je prepričan, da bi se morali za skupno upravljanje odločiti tudi v drugih občinah, pri čemer je poudaril, da zamisli nasprotuje Demokratska stranka (za Zgonik in Doberdob je med nasprotniki sodelovanja omenil tudi Miloša Budina in Maria Lavrenčiča, ki imata po njegovem mnenju še vedno pomembno besedo v krajevni politiki). Terpin je zaradi tega prepričan, da mora imeti Slovenska skupnost proste roke pri sklepanju dogovorov in vzpostavljanju sodelovanja z drugimi političnimi sogovorniki, tudi iz vrst desne sredine. Po njegovih besedah Slovenska skupnost ne sme biti izključno opozicijska stranka, temveč mora zagotavljati svoj doprinos k reševanju težav in vozlov, ki zadevajo slovensko narodno skupnost in širšo družbo nasploh.

Podžupan ali odbornica?

Glede volitev v Števerjanu sta Grinovero in Terpin potrdila, da se Franca Padovan ne bo potegovala za četrti mandat. Županskega kandidata ali kandidatko bo določila krajevna sekcija Slovenske skupnosti, sicer največ možnosti gre pripisati podžupanu Marjanu Drufovki oz. občinski odbornici Martini Valentincic.

Grinovero in Terpin sta spregovorila tudi o Doberdobu in zagotovila, da Slovenska skupnost bo imela svojega županskega kandidata. Kot znano že nekaj časa v Doberdobu snuje svojo listo občinski svetnik Lamberto Soranzio, ki je pred kratkim izstopil iz Občinske enotnosti. Jasno je, da bi županski kandidat Slovenske skupnosti z morebitno podporo Soranziove liste predstavljal resnega tekmeca dosedanjemu županu Fabiu Vizintinu, ki zaključuje svoj drugi mandat in spet kandidira. »Možna so presenečenja,» glede izida doberdobskih volitev opozarja Damijan Terpin.