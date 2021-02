Štandreška Urška izginila v Soči (video)

»Na bregu Soče sta se trikrat zavila, plesáje v valove šumeče planila. Vrtinec so vidli čolnarji dereč; al Uršike videl nobeden ni več.« Prešernova pesem Povodni mož je zaživela v osemminutnem kratkem filmu, s katerim so v štandreškem društvu Oton Župančič počastili slovenski kulturni praznik. Film je nastal v okviru akcije Slovenska kultura je ..., ki jo je prejšnji mesec na deželni ravni sprožila Zveza slovenskih kulturnih društev. Na njeni Facebook strani in YouTube kanalu bodo do konca marca objavljali priložnostne misli in posnetke, ki jih pripravljajo včlanjena društva ob slovenskem kulturnem prazniku.

Štandreški kratki film je nastal v enem tednu po idejni zamisli Maše Braini. V filmu so nastopili mladi domačini, stari od osem do štirinajst let, in sicer Mija Primožič (Urška), Gregor Makuc (Povodni mož), Marta Komic, Dejan Radetič, Emi Banello Braini, Eva Marsič, Tadej Makuc, Matej Marsič in Jari Radetič. Verze sta prebirala Sara Boškin in Marino Marsič, v video je vključenih tudi nekaj fotografij, ki sta jih posneli Raffaella Zavadlav in Maja Peterin. Za snemanje, režijo in montažo, ki je zahtevala kar nekaj ur dela, je poskrbel Marino Marsič.