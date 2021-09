Štandreški župnik je Raoulu Bovi pomagal, da je postal »don Massimo«

Ker se je v duhovniško vlogo vživel s pomočjo štandreškega župnika Karla Bolčine, ga bomo lahko imeli tudi malo za svojega. Filmski igralec Raoul Bova se je danes v Spoletu v Umbriji podal na novo poklicno dogodivščino: postal je don Massimo in nasledil Terencea Hilla v zelo priljubljeni televizijski nadaljevanki, ki se bo – kljub novemu glavnemu junaku – še naprej imenovala Don Matteo.

»Luca Bernabei, filmski producent in direktor produkcijske hiše Lux Vide, s katerim sva že nekaj časa prijatelja, me je maja prosil, če bi lahko pomagal Bovi se pripraviti na duhovniško vlogo, ki jo bo igral v novi sezoni priljubljene nadaljevanke Don Matteo,« pravi Bolčina, ki se je z Bernabeiem dogovarjal, da bi Bova julija prišel nekaj dni v Štandrež. »Zaradi drugih obveznosti, ki jih je igralec imel med poletjem, se zamisel ni uresničila. Sredi prejšnjega tedna me je Bernabei poklical in mi povedal, da bodo s snemanjem začeli v sredo, 22. septembra. Prosil me je, če lahko pridem v Spoleto, da pripravim Bovo na snemanje. Vse skupaj sem tako uredil, da sem se na pot odpravil v nedeljo in nato preživel tri oz. štiri dni v družbi Raoula Bove,« pojasnjuje Bolčina. Slovenski duhovnik pravi, da sta se s priznanim filmskim igralcem pogovarjala kot prijatelja. »Govorila sva o duhovništvu, o vlogi duhovnika, tudi o osebnih doživetjih. Skupaj sva pregledala tudi besedila vseh epizod nove sezone in ugotavljala, katere bi bilo treba nekoliko spremeniti, da bi bila iz duhovniškega vidika primerna,« razlaga Bolčina, ki seveda ne sme razkriti vsebine nadaljevanke, za katero vlada veliko pričakovanje. Po več kot dvajsetih letih, v katerih se je skupno zvrstilo trinajst sezon, nadaljevanko zapušča 82-letni Terence Hill, priljubljeni don Matteo, ki je ravno v soboto v Spoletu odigral zadnji prizor, tako da Bolčina ni imel priložnosti se srečati še z njim.

»Raoul Bova ne more nadomestiti Terencea Hilla, to je priznal tudi meni; ustvariti mora svoj lik. Ko je pred meseci sprejel novo vlogo, je bil malce negotov. Ni točno vedel, kako naj pristopi k igranju duhovniškega poklica, zaradi česar se je hotel na novo vlogo pripraviti v družbi nekoga, ki duhovniško poslanstvo pozna v prvi osebi,« pravi Bolčina.

Snemanje novih epizod se je v Spoletu začelo danes. »Pred začetkom sem podelil blagoslov, zatem sem se vrnil domov. Z Bovo sva dogovorjena, da se bova še slišala. Ko ima kak dvom, me lahko pokliče, sicer lahko pride tudi do Štandreža, saj si z letalom v enem dnevu gor in dol,« poudarja Bolčina, ki so mu ponudili tudi možnost krajšega nastopa v nadaljevanki, vendar je ponudbo odklonil.