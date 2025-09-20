Štandreško stopnišče nosi ime Vilme Braini Brajnik

V Štandrežu so danes, 20. septembra, poimenovali stopnišče po Vilmi Braini Brajnik in se pri tem spomnili njene življenjske poti, ki sta jo zaznamovali deportacija v nemška koncentracijska taborišča zaradi sodelovanja z osvobodilnim gibanjem in po vojni vsestranska aktivnost v krajevnem družbenem, sindikalnem in političnem življenju. Poimenovanje stopnišča po Vilmi je predlagalo sedem štandreških sredin (krajevna sekcija ANPI-VZPI, odbojkarski klub Val, športno društvo Mavrica, športno združenje Juventina, kulturno društvo sKultura 2001, kulturno društvo Oton Župančič in prosvetno društvo Štandrež), ki so svečanost izpeljali v sodelovanju z goriško občino, medtem ko sta pokroviteljstvo zagotovila SKGZ in SSO.

Ziberna: Vilma je ikona cele Gorice

Številne navzoče je nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. Pojasnil je, da je njegov odbor takoj podprl predlog o poimenovanju stopnišča, do katerega je prišlo manj kot deset let po njeni smrti, zaradi česar je bil potreben poseben postopek. »Vilma je ikona Štandreža in torej celega našega mesta,« je poudaril župan in še posebej opozoril, da je Vilma o svojih težkih izkušnjah med vojno in v taborišču zelo rada nagovarjala mlade.

V imenu občinske uprave je spregovoril še odbornik Fabrizio Oreti, zatem je življenje Vilme Braini orisala profesorica Dunja Nanut, predsednica tržaškega odbora združenja nekdanjih deportirancev ANED. Tablo je blagoslovil župnik Karel Bolčina, skupaj z županom sta jo odkrila Vilmina vnuka David in Tjaša Corva. Navzoče je nagovorila še senatorka Tatjana Rojc.

Državna podpredsednica združenja ANED Patrizia De Col je pred zaključkom podarila spominsko priznanje iz kristala Vilminemu sinu Sandru Corvi. Na svečanosti sta zapela zbor štandreške osnovne šole Frana Erjavca in priložnostni mešani pevski zbor.