Štandrež in Cerje zagospodovala šempetrskemu pustu

Voz društva Oton Župančič iz Štandreža - Štanderfest: zlata pena, zlata cena in člani Turističnega društva Cerje iz Opatjega sela (Lučke od ledrikovce) so zmagovalci letošnjega šempetrskega pustnega sprevoda, ki so ga uspešno izpeljali danes popoldne. Čeprav je pustovanje potekalo z enotedenskim zamikom (sprva je bilo namreč predvideno 14. februarja, a jo je pustarjem zagodlo slabo vreme), je bilo vzdušje vseeno veselo in razposajeno, kot se za pust spodobi. Med vozovi so se na drugo in tretje mesto uvrstili modre papige iz Števerjana in mirovniki iz Štmavra, med skupinami pa Bilje in plesna skupina ProDC.