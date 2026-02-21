Marko Vogrič in njegovih (zadnjih) 20 od 65

Fotoklub Skupina75 bo v sredo 25. februarja, ob 20. uri v Galeriji75 v Števerjanu odprl razstave svojega predsednika Marka Vogriča (Zadnjih) 20 od 65. Avtor bo ob polokroglem jubileju predstavil izbor črno-belih fotografij iz ciklusov zadnjih dvajset let. Vogrič pretežno ustvarja v črno-beli analogni tehniki s camero obscuro, s katero najpogosteje snema iz zanj značilne »mišje perspektive«, sicer rad uporablja tudi vintage fotoaparate vseh formatov. Razstava bo na ogled po dogovoru do 5. marca. Informacije na: info@skupina75.it.

Ob sodelovanju pri razstavah in natečajih je bil soavtor fotografskega dela publikacij Poslikave Toneta Kralja v cerkvi v Pevmi (2004), Od Timave do Idrije (2005), Drobtinice iz goriških šeg in navad (2007), Gorica, vodnik po mestu (2008). Velja omeniti tudi umetniško fotografsko spremljavo poezij Claudie Voncina v zbirki Mosaico - Mozaik (2006) in zamisel za platnico knjige Emozioni iste avtorice (2017). Opremil je stenski koledar in prispeval fotografije za koledarski del zbornika Goriške Mohorjeve družbe za leto 2018.