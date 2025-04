Štandrežcem vrnili sneto jugoslovansko zastavo

Karabinjerji so vrnili štandreški sekciji ANPI-VZPI jugoslovansko zastavo, ki je bila danes dopoldne izobešena skupaj z italijansko, evropsko in slovensko pred štandreškim spomenikom padlim v NOB.

V Štandrežu je dopoldne potekala tradicionalna svečanost v spomin na padle v osvobodilnem boju, med katero je krajevna sekcija ANPi-VZPI na štiri drogove pred spomenikom izobesila zastave EU, Italije, Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Okrog 14.30 so v Štandrež prispeli karabinjerji in z droga sneli samo jugoslovansko zastavo. Jih je na zastavo opozorila goriška občina? »Ne. Tudi, ker nismo bili seznanjeni z izobešenjem zastav. Poveljnik karabinjerjev je vprašal našo lokalno policijo, ali je bilo izdano dovoljenje za izobešenje jugoslovanske zastave ob italijanski, slovenski in evropski. Poveljnik lokalne policije Marco Muzzati jim je povedal, da ni dobil nobene prošnje. Po pogovoru s karabinjerji je poklical še mene, ki ravno tako nisem bil seznanjen z zadevo,« nam je pojasnil goriški župan Ziberna, ki kakorkoli izobešenje jugoslovanske zastave interpretira kot nepotrebno provokacijo. Ziberna nanjo gleda kot na »zastavo Titovih okupacijskih sil, ki so hotele nacifašistično diktaturo nadomestiti s komunistično«.

Predstavniki štandreške sekcije ANPI-VZPI so se včeraj popoldne zglasili pri karabinjerjih, ki so pojasnili, da so se v Štandrež odpravili, potem ko so prejeli telefonsko opozorilo v zvezi z jugoslovansko zastavo, pri čemer identitete klicatelja niso razkrili. Štandrežci so karabinjerjem pojasnili, da je bila goriška občina seznanjena s potekom spominske svečanosti. »Vsako leto priredimo svečanost ob 25. aprilu in 1. novembru. Vsakič - to delamo vse odkritja spomenika leta 1982 naprej - zaprosimo goriško občino za začasno zaprtje za promet ceste pred spomenikom. Ko smo prošnjo za zaprtje ceste ob letošnjem 25. aprilu, ki jo je odobrila goriška občina, izročili karabinjerjem, so nam takoj zatem vrnili jugoslovansko zastavo,« so nam pojasnili iz štandreške sekcije ANPI-VZPI.