Stare murve si zaslužijo zaščito

Murve in hkrati nekdanje mejne kamne v severnem delu Gorice je treba ustrezno zaščititi. Združenje Legambiente opozarja, da so se v prejšnjih tednih v ulicah Brigata Etna, Scogli, Sassaie in Angolo začela gradbena dela za namestitev novih vodovodnih cevi, ki jih izvaja podjetje Irisacqua in so vredna približno sto dvajset tisoč evrov; nove cevi nameščajo pod cestiščem, pri čemer naravovarstveniki opozarjajo, naj bodo pri tem spoštljivi do dreves, ki rastejo v neposredni bližini vozišča.

»V Ulici Sassaie so že posekali gozdiček; zdaj smo zelo zaskrbljeni za murve, žive pomnike nekdanjih časov, ko so njihovo listje uporabljali za hranjenje sviloprejk,« poudarja Sonia Kucler, ki je že prejšnji mesec začela opozarjata na potrebo, da se gradbeno podjetje pri nameščanju novih cevi izogne koreninam starih murv. Da bi opozorili javnost na vprašanje zaščite starih murv in sploh drugih dreves in zelenih površin v mestu, so člani združenja Legambiente v prejšnjih dneh ustanovili skupino z dvojezičnim imenom Salviamo il verde a Gorizia - Ohranimo zelenje v Gorici.

Na poziv združenja Legambiente za zaščito murv se je v imenu goriške občinske uprave odzval odbornik Francesco Del Sordi. »Že nekaj časa razmišljamo, kako severni del mesta ustrezno valorizirati v okviru projektov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture,« pravi Del Sordi in poudarja, da si posebne zaščite nedvomno zaslužijo tudi stare murve. »Pogovorili smo se tako s podjetjem Irisacqua kot tudi s konzorcijem za bonifikacijo posoške ravnine in ju pozvali, naj med gradbenimi deli namenijo posebno pozornost starim murvam,« opozarja Francesco Del Sordi.