Starša ovadila občino in Soške elektrarne

Starša dečka iz Ljubljane, ki se je konec julija 2020 utopil v Soči, sta prejšnji teden podala kazenski ovadbi zoper družbo Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in novogoriško mestno občino. Kot sta pojasnila v obvestilu javnosti, sta razočarana, da se ob tako tragični smrti »nihče ne zgane« in prst uperila v državno tožilstvo. Na občini in na SENG pojasnjujejo, da kazenske ovadbe še niso prejeli. »Glede na to, kaj sva morala prestati po njegovi smrti, o čemer sva javnost takrat tudi obvestila, sva pričakovala vsaj to, da bodo odgovorni za smrt najinega sina odgovarjali in da bo pravosodje storilo vse, kar je mogoče storiti, da bo prišlo do odgovora, kaj se je tistega groznega dne zgodilo in kdo vse je kriv za Jaševo smrt,« sta zapisala starša dečka, Ana in Andraž Kordeš, ki v nadaljevanju dodajata, da razočarana in žalostna ugotavljata, da jih je v prvi vrsti na cedilu pustilo državno tožilstvo. »Ker se po letu in petih mesecih za preveritev odgovornosti Soških Elektrarn in Občine Nova Gorica ni naredilo nič konkretnega, sva v prejšnjem tednu podala kazenske ovadbe,« sta starša sporočila v pismu javnosti.

V nadaljevanju dodajata, da je Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici z napačno zakonsko podlago podalo kazensko ovadbo zoper Jaševega dedka in mu očitalo povzročitev splošne nevarnosti, a ob tem ni preiskovalo morebitne splošne nevarnosti, povzročene s strani SENG, kot koncesionarja na reki Soči, ter Mestne Občine Nova Gorica, kot lokalne skupnosti, ki bi – tako starša – morala v prvi vrsti poskrbeti za varstvo pred utopitvami vseh obiskovalcev reke Soče na njenem območju. »Da je bila zakonska osnova, ki jo je podalo tožilstvo, napačna ter da gre odgovore iskati tudi drugje in ne samo v podani kazenski ovadbi zoper dedka, je potrdilo Višje sodišče v Kopru. Kljub pritrditvenemu sklepu Višjega sodišča tožilstvo ni hotelo ponovno prevzeti zadeve v obravnavo, s čimer sva starša avtomatično prevzela vlogo tožilca, če sva želela s preiskavo nadaljevati in priti do odgovorov, kdo je kriv za sinovo smrt. Še več, kljub temu, da sva tožilstvo pozvala k ponovnemu prevzemu preiskave in da se uvede preiskava zoper SENG ter Mestno Občino Nova Gorica, tožilstvo le tega ni storilo in je brez obrazložitve sporočilo, da kazenskega pregona ne bo prevzelo in da zoper SENG ter Mestno Občino Nova Gorica ni vodilo nikakršnega predkazenskega postopka,« pišeta starša dečka.