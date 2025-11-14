Stekla gradnja odvodnika v Sočo

V Novi Gorici se začenja gradnja novega odvodnika v Sočo, ki bo prispeval k večji poplavni varnosti v mestu. V sredo je za prvo lopato za nov odvodnik skupaj z županom Samom Turelom prijel Jože Novak, minister za naravne vire in prostor. Sredstva v višini 25 milijonov evrov bo v celoti zagotovila država, novogoriška mestna občina pa je poskrbela za zemljišča, služnost, projektno dokumentacijo in gradbena dovoljenja.

Odvodnik v Sočo bo potekal iz krožišča pri Rejčevi ulici v Novi Gorici, po Prvomajski ulici mimo nekdanje solkanske karavle, vzdolž železniške proge proti Kajak centru in nato bo zavil v reko Sočo. Služil bo kot odvodni kanal večje količine padavin zaradi podnebnih sprememb, ki se stekajo v obstoječo kanalizacijo.

V odvodnik se bo stekala tudi voda iz območja Ščeden. S tem bodo razbremenili obstoječi kanal padavinske odvodnje in ga bodo lahko delno preusmerili v reko Sočo.

»To je zdaj zaključna faza dolgoletnih prizadevanj Mestne občine Nova Gorica, ki ima prav na tem območju težave zaradi podtalnih vod, ki se ob večjih deževjih zlijejo iz okoliških hribov in preplavijo to območje. Zato je za nadaljnji razvoj širšega območja Nove Gorice to izjemno pomemben projekt. Projekt bo odprl veliko območje za nadaljnji razvoj v Novi Gorici, predvsem pa pocenil kakršnokoli gradnjo in odpravil težave, s katerimi se soočamo zdaj ob vsakem večjem deževju,« poudarja novogoriški župan Samo Turel.