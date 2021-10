Stekle pravljične urice

V novih prostorih Feiglove knjižnice v Trgovskem domu v Gorici je pretekli ponedeljek prvič zaživela Pravljična urica. Pravljico Otoček (Smriti Prasadam-Halls) , ki govori o strpnosti in medsebojnem sodelovanju, je prebral gledališki igralec Danijel Malalan, saj je srečanje potekalo v sklopu cikla Igralci primorskih gledališč berejo pravljice.

Naslednja pravljična urica bo na sporedu v ponedeljek, 11. oktobra, ob 17.30. Mednarodno priznan par Jelena Sitar-Igor Cvetko bo v sklopu niza Kamišibaj v knjižnici pripovedoval kamišibaj pravljice. Ustanovitelja gledališča Zapik sta avtorja številnih strokovnih publikacij in leposlovnih knjig, ustvarjalca predstav ter voditelja seminarjev za umetnike, učitelje in vzgojitelje. Za svoje delo sta bila večkrat nagrajena. Predstave Zapika so tople in igrive ter spodbujajo ustvarjalnost otrok in učiteljev. Mali gledalci niso le nemi opazovalci dogajanja na odru, ampak se vanj tudi aktivno vključujejo.