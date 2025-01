Števerjanska občina bo predvidoma dobila prvo turistično cono

Števerjanska občina bo na obmejnem območju na Jazbinah predvidoma dobila svojo prvo turistično cono. V prejšnjih dneh je stekel upravni postopek za spremembo namembnosti zemljišča ob državni meji, ki meri 6000 kvadratnih metrov. Prošnjo je vložil lastnik zemljišča Goran Nemec, slovenski državljan, ki upravlja sosednji bar Konvin in je tudi lastnik restavracije Fabrika v Novi Gorici. Goran Nemec bi rad svojo ponudbo razširil na območju števerjanske občine, kjer ima namen postaviti petnajst turističnih hišk za t. i. glamping oz. taborjenje v razkošno urejenem šotoru ali premični hišici.

Števerjanski občinski svet je soglasno sprožil postopek za spremembo prostorskega načrta oz. namembnosti zemljišča na Jazbinah ob meji s Slovenijo iz kmetijske cone E5 v cono G turističnega interesa. Svetniki so privolili v urbanistično prekategorizacijo zemljišča, ki meri približno šest tisoč kvadratnih metrov in leži ob nekdanjem mejnem prehodu Vipolže. Cilj spremembe prostorskega načrta, razlaga župan Marjan Drufovka, je področje izkoristiti v prid turistične čezmejne gostoljubnosti. »Deželni funkcionarji, ki so zelo pozorni na te zadeve, so prižgali zeleno luč za spremembo namembnosti zaradi dveh glavnih razlogov: bližine državne meje in tamkajšnje mednarodne kolesarske poti,« razkrije števerjanski župan.

Območje, ki bo deležno spremembe namembnosti, spada v kategorijo E5 (kmetijsko proizvodno območje prevladujočega kmetijskega značaja), postalo pa bo cona G. To pomeni, da bo ozemlje lahko v bodoče namenjeno ne le kmetijstvu, temveč bodo lahko na njem zrasli tudi okolju prijazni objekti za turiste. Sicer ne bo šlo za stavbno zemljišče, temveč za posebno področje s točno določenimi pravili. Za turistične »hiške« bodo lahko uporabili le nekatere materiale, pri gradnji ne bodo smeli prekoračiti določene višine. Bodoča turistična cona G bo v Števerjanu obstajala le na zgoraj omenjeni lokaciji in nikjer drugje, saj le to območje odgovarja točno določenim pogojem. »To je tudi zgodovinsko pomembna cona,«pravi Goran Nemec, ki je pred tremi leti odprl bar Konvin, katerega obratovanje bi po novem rad tudi med zimskimi meseci. »Razširiti želimo tudi ponudbo vin,« razlaga lastnik.