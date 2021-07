Števerjanske vetrnice ponesle melodije naokrog

Velike vetrnice so v nedeljo krasile oder, na katerem običajno poteka Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Čeprav so se zaradi pandemije tradicionalnemu tridnevnemu tekmovanju odpovedali, je pod borovci vseeno zadonela slovenska pesem, saj so prireditelji – društvo Frančišek Borgia Sedej – v nedeljo izpeljali glasbeni večer z naslovom Top hiti števerjanskega festivala – v pričakovanju na 50. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan.

»Zamisel za vetrnice in scenografijo je imela Jasmin Kovic,« je povedala predsednica društva F.B. Sedej Ilaria Bergnach na intervjuju, ki so ga predvajali po spletu pred samim glasbenim večerom in ga je iz Studia Top hitov vodila Stefania Beretta. »Vetrnice zato, ker odnašajo te festivalske viže in melodijo tudi daleč stran, preko meje, tudi do tistih, ki se ne morejo pripeljati v Števerjan,« je še razložila predsednica. Prav prečkanje meje in omejitve zaradi koronavirusa so bili glavni vzrok, zaradi katerega so se člani društva F.B. Sedej odločili, da letos ne bodo izpeljali navadnega tekmovalnega Festivala, saj večina ansamblov in precejšnji del publike prihajata iz Slovenije.

Na večeru je nastopilo sedem ansamblov – Škorpijoni, ki so s pesmijo Mala Roža v Števerjanu zmagali leta 2014, ansambel Vrtnica iz Nove Gorice, ansambel Zadetek, zmagovalec zadnjega festivala leta 2019, ansambel Primorski fantje, ki je pred leti očaral poslušalce s pesmijo Decembrski dan, gorenjsko-štajerski ansambel Veseli svatje in vipavski Špadni fantje, ki so v Števerjanu prejeli nagrado za najboljši ansambel leta 2018. Vsak ansambel je publiki zaigral dve pesmi, celotni izbor pesmi pa so predstavljale viže, ki so na raznih preteklih Festivalih najbolj navdušile poslušalce in komisijo ter postale pravi hiti v svetu narodno-zabavne glasbe.