Števerjanski festival skozi čute

Števerjanski festival narodno-zabavne glasbe je osrednji dogodek na briškem griču; člani in članice Slovenskega katoliškega prosvetnega društva F. B. Sedej se nanj pripravljajo kar nekaj časa. Letošnje izredne razmere so žal prisilile organizatorje, da praznovanje 50. izvedbe festivala prenesejo, pomemben mejnik pa so želeli vseeno obeležiti, sicer z digitalnimi orodji. 17. julija so na društvenem kanalu YouTube objavili 20-minutni dokumentarni posnetek PETdeset – Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan, ki ga je zrežiral Daniel Peteani, 22-letni študent iz Podgore.

Od kod zamisel za posnetek?

Zamisel je dozorela med karanteno, ko je postalo jasno, da festivala ne bo. Pobudo za snemanje videa je organizatorjem predstavila urednica na slovenskem programskem oddelku deželnega sedeža RAI, Marija Brecelj. Mladi člani društva smo se takoj angažirali in začeli zbirati material, ki bi ga vključili v posnetek, ter snemati intervjuje. Video sestavlja pet delov – člani društva predstavljajo svoje doživljanje festivala preko enega od petih čutov.

Kako je prišlo do zasnove?

Idejo je dala Jasmin Kovic. Z njeno pomočjo in s pomočjo Ilarie Bergnach sem tudi napisal scenarij. Veliko dilemo je predstavljal naslov, saj nismo hoteli, da bi bil banalen. Končno smo se odločili za PETdeset: naslov izpostavlja petdeseto obletnico festivala in opisuje zasnovo videoposnetka, ki se deli na pet delov, vsak del pa obravnava doživljanje festivala z enim čutom.

V posnetku nam mladi člani društva opisujejo svoje doživljanje festivala; kako ga doživljate vi?

Še pred štirimi leti sploh nisem vedel, za kaj gre. Doma sem iz Podgore in takrat še nisem bil aktiven v društvu; poleg tega nisem velik ljubitelj te glasbene zvrsti. Moje delovanje v društvu Sedej se je začelo, ko sem kot tehnik pristopil h mladinski dramski skupini M+. Čez čas so me vprašali, če bi se pridružil tudi multimedijski skupini, ki skrbi za tehniko in spletne vsebine festivala – takrat sem spoznal, kaj festival pravzaprav je. Recimo, da me še danes festival bolj privlačuje s tehničnega vidika, ne zanikam pa dejstva, da gre za zanimivo prireditev, ki je vredna ogleda.