Števerjanski pustarji se prvič odpravljajo tudi v Gorico

Pustarji iz števerjanskega kulturnega društva Briški grič se bodo letos prvič udeležili tudi goriškega pustnega sprevoda, ki bo v nedeljo, 16. februarja. »Vozove gradimo nekaj več kot dvajset let, vendar se doslej še nismo udeležili goriškega pustnega sprevoda. Letos smo se končno odločili, da gremo tudi v Gorico, tako da moramo seveda pohiteti z delom,« so nam povedali iz števerjanskega pustnega tabora. Skupno čaka pustarje iz društva Briški grič kar pet sprevodov; po Gorici se bodo odpravili v Šempeter v soboto, 22. februarja, in v Sovodnje v nedeljo, 23. februarja. Zatem bo poleti na vrsti pustni sprevod v Gradežu, ki je v zadnjih letih med pustnimi navdušenci vse bolj priljubljen zaradi izredno razposajenega vzdušja; Števerjanci se bodo za zaključek septembra udeležili še krminskega praznika grozdja, na katerega so se prvič odpravili pred štirimi leti.