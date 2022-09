Števerjansko reprezentančno vino, vino vseh občanov

»Števerjan je ena od redkih občin v Italiji, ki ima svoje reprezentančno vino – vino ne le enega, temveč vseh občanov. In to nam mora res biti v ponos,« je dejala županja Občine Števerjan Franca Padovan na letošnji, četrti vaški trgatvi. Trem uspešnim izvedbam projekta reprezentančnega vina – t.j. skupnega vaškega vina iz avtohtonih sort rebule, malvazije in tokaja – se je pridružila še četrta, v priredbi občine v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Na letošnji dogodek se je, kakor v prejšnjih letih, odzvalo lepo število vinogradnikov in kmetovalcev. Svoje grozdje je prispevalo 36 števerjanskih občanov, ki so prispevali približno po 20 kilogramov ene izmed treh sort grozdja. Za pridelavo občinskega vina so se namreč odločili za tiste tri sorte, ki naj bi najbolje predstavljale vas. Referenčna klet, kjer so se včeraj popoldne zbrali trgači in kjer bo potekala vinifikacija občinskega vina 2022, je letos kmetija Simona in Evgena Komjanca z Mocverja. Tudi letos so se trgači v belih srajcah odpravili v sprevodu, ki pa je bil zaradi negotovega vremena nekoliko krajši kot načrtovano. Z Bukovja se je start premaknil h kmetiji Manià, ki je občinsko vino pridelala lansko leto in na tak način tudi simbolično predala štafetno palico naslednji kmetiji.